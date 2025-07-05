Трамп публічно похвалив Зеленського та розкритикував Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп публічно похвалив Зеленського та розкритикував Путіна

Трамп оцінив свої останні переговори зі Зеленським
Джерело:  online.ua

Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що задоволений розмовою з українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні. На цьому тлі він пообіцяв продовжити надавати допомогу Україні, щоб вона мала ресурси для стримування російської агресії.

Головні тези:

  • Трамп натякнув, що може передати Україні нові Patriot.
  • Окрім того, він пообіцяв Зеленському перевірити, яку допомогу для Києва призупинили США.

Трамп оцінив свої останні переговори зі Зеленським

Своїми враженнями від розмови з українським лідером президент США поділився на борту Air Force One.

Трамп наголосив, що в нього із Зеленським "була хороша розмова”.

Окрім того, очільник Білого дому додав, що в центрі їхньої уваги були різні питання".

Я вважаю, що це була дуже хороша розмова, дуже стратегічна розмова.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Один з журналістів поцікавився, чи готові США й надалі надавати Україні військову допомогу.

Ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати… Ситуація досить складна. Побачимо, що буде далі, — відповів Трамп.

Представники ЗМІ попросили президента США оцінити перспективи постачання Україні систем Patriot.

Так, можливо (це станеться. — ред.), — заявив американський лідер.

Окрім того, Трамп вкотре повторив, що невдоволений Путіним та переговорами з ним щодо завершення війни.

До слова, видання Axios дізналося, що президент США нібито заявив Зеленському, що хоче допомогти Україні з протиповітряною обороною і перевірить, яку допомогу призупиняли.

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