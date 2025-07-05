Трамп публічно похвалив Зеленського та розкритикував Путіна

Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що задоволений розмовою з українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні. На цьому тлі він пообіцяв продовжити надавати допомогу Україні, щоб вона мала ресурси для стримування російської агресії.

Трамп оцінив свої останні переговори зі Зеленським

Своїми враженнями від розмови з українським лідером президент США поділився на борту Air Force One.

Трамп наголосив, що в нього із Зеленським "була хороша розмова”.

Окрім того, очільник Білого дому додав, що в центрі їхньої уваги були різні питання".

Я вважаю, що це була дуже хороша розмова, дуже стратегічна розмова. Дональд Трамп Президент США

Один з журналістів поцікавився, чи готові США й надалі надавати Україні військову допомогу.

Ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати… Ситуація досить складна. Побачимо, що буде далі, — відповів Трамп. Поширити

Представники ЗМІ попросили президента США оцінити перспективи постачання Україні систем Patriot.

Так, можливо (це станеться. — ред.), — заявив американський лідер. Поширити

Окрім того, Трамп вкотре повторив, що невдоволений Путіним та переговорами з ним щодо завершення війни.