Трамп публічно похвалив Зеленського та розкритикував Путіна

Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що задоволений розмовою з українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні. На цьому тлі він пообіцяв продовжити надавати допомогу Україні, щоб вона мала ресурси для стримування російської агресії.
Головні тези:
- Трамп натякнув, що може передати Україні нові Patriot.
- Окрім того, він пообіцяв Зеленському перевірити, яку допомогу для Києва призупинили США.
Трамп оцінив свої останні переговори зі Зеленським
Своїми враженнями від розмови з українським лідером президент США поділився на борту Air Force One.
Трамп наголосив, що в нього із Зеленським "була хороша розмова”.
Окрім того, очільник Білого дому додав, що в центрі їхньої уваги були різні питання".
Один з журналістів поцікавився, чи готові США й надалі надавати Україні військову допомогу.
Представники ЗМІ попросили президента США оцінити перспективи постачання Україні систем Patriot.
Окрім того, Трамп вкотре повторив, що невдоволений Путіним та переговорами з ним щодо завершення війни.
До слова, видання Axios дізналося, що президент США нібито заявив Зеленському, що хоче допомогти Україні з протиповітряною обороною і перевірить, яку допомогу призупиняли.
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