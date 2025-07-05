"Україні потрібні Patriot". Трамп виступив з новою гучною заявою

Американський лідер Дональд Трамп дійшов висновку, що російський диктатор Володимир Путіна налаштований продовжувати загарбницьку війну проти України та вбивати мирне населення. На цьому тлі він заговорив про допомогу для українців з боку США.
Головні тези:
- Трамп наголошує на необхідності захисту мирного населення України від російської агресії.
- Він запевняє, що ставиться до Росії жорстко та обговорював з Путіним посилення санкційного тиску на Москву.
Трамп заявив, що продовжить допомагати Україні
Президент США вкотре висловив своє розчарування після переговорів з нелегітимним главою Кремля.
Після цього американський лідер додав, що Штати продовжать допомагати Україні:
Окрім того, очільник Білого дому почав стверджувати, що ставиться до Росії жорсткіше, ніж до Ірану, який він, як відомо, бомбив.
Трамп додав, що обговорював з Путіним тему посилення санкційного тиску на РФ.
Американський лідер також визнав, що Україні потрібно ще більше допомоги.
Коли журналіст поцікавився, чи готовий Трамп надати Києву ще Patriot та ЗКР до них, Трамп відповів:
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