"Україні потрібні Patriot". Трамп виступив з новою гучною заявою
Категорія
Політика
Дата публікації

"Україні потрібні Patriot". Трамп виступив з новою гучною заявою

Трамп
Джерело:  online.ua

Американський лідер Дональд Трамп дійшов висновку, що російський диктатор Володимир Путіна налаштований продовжувати загарбницьку війну проти України та вбивати мирне населення. На цьому тлі він заговорив про допомогу для українців з боку США.

Головні тези:

  • Трамп наголошує на необхідності захисту мирного населення України від російської агресії.
  • Він запевняє, що ставиться до Росії жорстко та обговорював з Путіним посилення санкційного тиску на Москву.

Трамп заявив, що продовжить допомагати Україні

Президент США вкотре висловив своє розчарування після переговорів з нелегітимним главою Кремля.

Схоже, Путін хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей, — вважає Трамп.

Після цього американський лідер додав, що Штати продовжать допомагати Україні:

Ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати. Ситуація досить складна. Побачимо, що буде далі. Я вже казав вам, що був дуже незадоволений розмовою з президентом Путіним.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Окрім того, очільник Білого дому почав стверджувати, що ставиться до Росії жорсткіше, ніж до Ірану, який він, як відомо, бомбив.

Трамп додав, що обговорював з Путіним тему посилення санкційного тиску на РФ.

Ми багато говорили про санкції. Я би не сказав, що він їм радий. Так, йому вдавалося з ними впоратися, але це були санкції Байдена. А мої доволі жорсткі. Можливо їх буде введено. Він знає це, він професіонал.

Американський лідер також визнав, що Україні потрібно ще більше допомоги.

Україні потрібні Patriot для захисту. Я не хочу, щоб гинули люди. Їм знадобиться щось для захисту.

Коли журналіст поцікавився, чи готовий Трамп надати Києву ще Patriot та ЗКР до них, Трамп відповів:

Ми розглянемо це питання.

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