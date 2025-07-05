Генштаб ЗСУ повідомляє про нові успіхи українських воїнів

Протягом минулої доби Сили оборони України встигли ліквідувати 1050 російських окупантів. Окрім того, бійці ЗСУ успішно знешкодили 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, 306 безпілотних літальних апаратів, 3 ракети та 149 одиниць автомобільної техніки ворога.
Головні тези:
- Почався 1228 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- 4 липня на фронті відбулося 183 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 5 липня 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 05.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 025 260 (+1050) осіб,
танків — 10 990 (+2) од;
бойових броньованих машин — 22 953 (+7) од;
артилерійських систем — 29 921 (+56) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43 609 (+306) од;
Крилатих ракет — 3 439 (+3) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 54 148 (+149) од.
Генштаб ЗСУ також наголосив, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, засіб протиповітряної оборони противника, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів окупанта.
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