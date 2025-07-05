Генштаб ЗСУ повідомляє про нові успіхи українських воїнів

Втрати армії РФ станом на 5 липня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 05.07.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 025 260 (+1050) осіб,

танків — 10 990 (+2) од;

бойових броньованих машин — 22 953 (+7) од;

артилерійських систем — 29 921 (+56) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43 609 (+306) од;

Крилатих ракет — 3 439 (+3) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 54 148 (+149) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ також наголосив, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, засіб протиповітряної оборони противника, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів окупанта.