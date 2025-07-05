Генштаб ЗСУ повідомляє про нові успіхи українських воїнів
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ повідомляє про нові успіхи українських воїнів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Протягом минулої доби Сили оборони України встигли ліквідувати 1050 російських окупантів. Окрім того, бійці ЗСУ успішно знешкодили 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, 306 безпілотних літальних апаратів, 3 ракети та 149 одиниць автомобільної техніки ворога.

Головні тези:

  • Почався 1228 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • 4 липня на фронті відбулося 183 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 5 липня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 05.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 025 260 (+1050) осіб,

  • танків — 10 990 (+2) од;

  • бойових броньованих машин — 22 953 (+7) од;

  • артилерійських систем — 29 921 (+56) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43 609 (+306) од;

  • Крилатих ракет — 3 439 (+3) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 54 148 (+149) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ також наголосив, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, засіб протиповітряної оборони противника, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів окупанта.

Вчора противник завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 14 ракет та скинув 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6312 обстрілів, зокрема 118 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5250 дронів-камікадзе.

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