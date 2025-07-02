КНДР хоче відправити на війну проти України велику кількість окупантів

Згідно з даними українських розвідників, Північна Корея вирішила суттєво збільшити кількість своїх військ у складі російської армії. Цілком можливо, режим Кім Чен Ина додатково відправить 25-30 тисяч солдатів на війну проти України.

Що відом про плани КНДР щодо допомоги РФ

Як вдалося дізнатися ЗМІ від української розвідки, солдати Північної Кореї можуть прибути в Росію найближчими місяцями.

Що важливо розуміти, у листопаді 2024 року КНДР уже відправила до РФ 11 тисяч.

Саме вони допомогли росіянам відбити наступ України на Курську область.

Західні розвідники стверджують, що близько 4 тисяч із цих північнокорейських солдатів було вбито або поранено під час розгортання, однак це все одно не перешкодило співпраці диктатур.

Журналісти звертають увагу на те, що приготування до нового розгортання, включно з прибуттям корабля до російського порту, і вантажних літаків до північнокорейського аеропорту Сунан, були помічені на супутникових знімках.

З заявою з цього приводу виступив старша наукова співробітниця і директорка корейської програми в Центрі Стімсона Дженні Таун.