КНДР хочет отправить на войну против Украины большое количество оккупантов

Согласно данным украинских разведчиков, Северная Корея решила существенно увеличить количество своих войск в составе российской армии. Вполне возможно, режим Ким Чен Ына дополнительно отправит 25-30 тысяч солдат на войну против Украины.
Главные тезисы
- Колоссальные потери войск КНДР не влияют на сотрудничество Ким Чен Ына и Путина.
- Распространяются слухи, что российские генералы уже находятся в Северной Корее и обучают там войска.
Что известно о планах КНДР относительно помощи РФ
Как удалось узнать СМИ от украинской разведки, солдаты Северной Кореи могут прибыть в Россию в ближайшие месяцы.
Что важно понимать, в ноябре 2024 КНДР уже отправила в РФ 11 тысяч.
Именно они помогли россиянам отразить наступление Украины на Курскую область.
Западные разведчики утверждают, что около 4 тысяч из этих северокорейских солдат были убиты или ранены во время развертывания, однако это все равно не помешало сотрудничеству диктатур.
Журналисты обращают внимание на то, что приготовления к новому развертыванию, включая прибытие корабля в российский порт, и грузовые самолеты в северокорейский аэропорт Сунан, были замечены на спутниковых снимках.
С заявлением по этому поводу выступил старшая научная сотрудница и директор корейской программы в Центре Стимсона Дженни Таун.
По ее убеждению, оценка украинской разведки относительно 30 тысяч солдат КНДР звучит "завышенной", а вот оценка в 20 тыс вполне реальна.
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