КНДР хочет отправить на войну против Украины большое количество оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

КНДР хочет отправить на войну против Украины большое количество оккупантов

Что известно о планах КНДР относительно помощи РФ
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Источник:  CNN

Согласно данным украинских разведчиков, Северная Корея решила существенно увеличить количество своих войск в составе российской армии. Вполне возможно, режим Ким Чен Ына дополнительно отправит 25-30 тысяч солдат на войну против Украины.

Главные тезисы

  • Колоссальные потери войск КНДР не влияют на сотрудничество Ким Чен Ына и Путина.
  • Распространяются слухи, что российские генералы уже находятся в Северной Корее и обучают там войска.

Что известно о планах КНДР относительно помощи РФ

Как удалось узнать СМИ от украинской разведки, солдаты Северной Кореи могут прибыть в Россию в ближайшие месяцы.

Что важно понимать, в ноябре 2024 КНДР уже отправила в РФ 11 тысяч.

Именно они помогли россиянам отразить наступление Украины на Курскую область.

Западные разведчики утверждают, что около 4 тысяч из этих северокорейских солдат были убиты или ранены во время развертывания, однако это все равно не помешало сотрудничеству диктатур.

Журналисты обращают внимание на то, что приготовления к новому развертыванию, включая прибытие корабля в российский порт, и грузовые самолеты в северокорейский аэропорт Сунан, были замечены на спутниковых снимках.

С заявлением по этому поводу выступил старшая научная сотрудница и директор корейской программы в Центре Стимсона Дженни Таун.

По ее убеждению, оценка украинской разведки относительно 30 тысяч солдат КНДР звучит "завышенной", а вот оценка в 20 тыс вполне реальна.

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