Россия готовит летнее наступление в Украине с участием военных КНДР — разведка Южной Кореи

Россия может готовить масштабное наступление против Украины уже этим летом при поддержке военных из Северной Кореи. Пхеньян собирается отправить в Россию дополнительно к 6 тысячам военных в июле или августе.

Россия снова привлечет КНДР к войне против Украины

Северная Корея может стать значительным фактором в планах Кремля по усилению атак против Украины.

Помимо военных, Пхеньян согласился предоставить России саперов и строителей для работ в приграничных регионах.

Член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен сообщил журналистам, что Россия может готовить новое масштабное наступление на Украину уже в июле или августе. Об этом шла речь во время закрытого брифинга Национальной разведывательной службы (NIS).

Северная Корея начала активный набор военнослужащих для отправки в помощь России. В частности, Пхеньян планирует прислать около 6 тысяч дополнительных солдат.

На прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын принимал в Пхеньяне российского чиновника Сергея Шойгу. По данным южнокорейской разведки, на встрече обсудили отправку около 1000 саперов и еще 5000 военных строителей.

Их должны привлечь к восстановительным работам в Курской области, которую Россия частично контролирует после прошлогодних боев. Поделиться

Это может свидетельствовать о том, что Северная Корея будет не только поставлять оружие, но и будет участвовать в восстановлении российской инфраструктуры в приграничных регионах.