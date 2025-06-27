Россия готовит летнее наступление в Украине с участием военных КНДР — разведка Южной Кореи

Россия может готовить масштабное наступление против Украины уже этим летом при поддержке военных из Северной Кореи. Пхеньян собирается отправить в Россию дополнительно к 6 тысячам военных в июле или августе.
Главные тезисы
- Возможное масштабное наступление России против Украины летом может осуществляться с участием военных из Северной Кореи.
- Пхеньян планирует отправить в Россию дополнительные военные силы, включая саперов и строителей, для возможной поддержки в приграничных регионах.
- Активный набор военнослужащих в Северной Корее для помощи России свидетельствует о возможном сотрудничестве двух стран в военной сфере.
Россия снова привлечет КНДР к войне против Украины
Северная Корея может стать значительным фактором в планах Кремля по усилению атак против Украины.
Помимо военных, Пхеньян согласился предоставить России саперов и строителей для работ в приграничных регионах.
Член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен сообщил журналистам, что Россия может готовить новое масштабное наступление на Украину уже в июле или августе. Об этом шла речь во время закрытого брифинга Национальной разведывательной службы (NIS).
Северная Корея начала активный набор военнослужащих для отправки в помощь России. В частности, Пхеньян планирует прислать около 6 тысяч дополнительных солдат.
На прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын принимал в Пхеньяне российского чиновника Сергея Шойгу. По данным южнокорейской разведки, на встрече обсудили отправку около 1000 саперов и еще 5000 военных строителей.
Это может свидетельствовать о том, что Северная Корея будет не только поставлять оружие, но и будет участвовать в восстановлении российской инфраструктуры в приграничных регионах.
По данным NIS, еще прошлой осенью Северная Корея отправила в Россию около 10-12 тысяч военнослужащих. В начале 2025 года дополнительно прибыли еще 3-4 тыс солдат. Такое масштабное привлечение личного состава свидетельствует о растущем военном сотрудничестве между двумя авторитарными режимами.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-