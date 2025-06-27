Росія готує літній наступ в Україні за участі військових КНДР — розвідка Південної Кореї

Росія може готувати масштабний наступ проти України вже цього літа за підтримки військових з Північної Кореї. Пхеньян збирається відправити до Росії додатково до 6 тисяч військових у липні чи серпні.
Головні тези:
- Росія може готувати масштабний наступ проти України вже цього літа за участі військових з Північної Кореї.
- Пхеньян погодився надати Росії саперів і будівельників для робіт у прикордонних регіонах, що свідчить про можливу співпрацю у війні проти України.
- Активний набір військовослужбовців у Північної Кореї для відправки на допомогу Росії може стати значним фактором у планах Кремля.
Росія знову залучить КНДР до війни проти України
Північна Корея може стати значним фактором у планах Кремля щодо посилення атак проти України.
Окрім військових, Пхеньян погодився надати Росії саперів і будівельників для робіт у прикордонних регіонах.
Член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен повідомив журналістам, що Росія може готувати новий масштабний наступ на Україну вже у липні чи серпні. Про це йшлося під час закритого брифінгу Національної розвідувальної служби (NIS).
Північна Корея почала активний набір військовослужбовців для відправки на допомогу Росії. Зокрема Пхеньян планує надіслати близько 6 тисяч додаткових солдатів.
Минулого тижня лідер КНДР Кім Чен Ин приймав у Пхеньяні російського посадовця Сергія Шойгу. За даними південнокорейської розвідки, на зустрічі обговорили відправлення близько 1000 саперів і ще 5000 військових будівельників.
Це може свідчити, що Північна Корея не лише постачатиме зброю, а й братиме участь у відновленні російської інфраструктури у прикордонних регіонах.
За даними NIS, ще минулої осені Північна Корея відправила в Росію близько 10–12 тисяч військовослужбовців. На початку 2025 року додатково прибули ще 3-4 тис солдатів.Таке масштабне залучення особового складу свідчить про зростаючу військову співпрацю між двома авторитарними режимами.
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