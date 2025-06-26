У КНДР відкрили "елітний" курорт для росіян — поряд ракетний полігон
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У КНДР відкрили "елітний" курорт для росіян — поряд ракетний полігон

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Джерело:  The Guardian

У Північній Кореї відбулося урочисте відкриття курорту "світового класу", орієнтованого на іноземних туристів. Але насамперед там чекають на росіян.

Головні тези:

  • Курорт “Вонсан-Кальма” у Північній Кореї відкрито для іноземних туристів, зокрема росіян, з прийомом до 20 тисяч гостей наразі.
  • Інфраструктура курорту включає чотирикілометровий пляж, готельні корпуси, торгові центри, а також аквапарк для комфортного відпочинку.
  • Зазначено, що ракетний полігон та близький аеропорт – специфічні сусіди курорту, які можуть вплинути на атмосферу відпочинку.

У КНДР відкрили "елітний" курорт для росіян

Курорт "Вонсан-Кальма" розташований на східному узбережжі КНДР на околиці міста Вонсан. Крім чотирикілометрового пляжу, тут збудовано кілька десятків готельних корпусів, торгові центри з ресторанами, є аквапарк та інші елементи сучасного курортного містечка.

Курорт, розрахований на одночасний прийом до 20 тис туристів, має запрацювати 1 липня.

Північнокорейська влада влаштувала пишне урочисте відкриття курорту з феєрверками і безліччю високопоставлених гостей, включно з диктатором Кім Чен Ином і його дочкою-спадкоємицею престолу.

Курорт "Вонсан-Кальма"

Також на церемонію покликали російського посла, оскільки Пхеньян розраховує на великий потік саме російських туристів.

Днями стало відомо, що російська авіакомпанія Nordwind звернулася до Росавіації із запитом дозволити їй виконувати по два регулярні рейси на тиждень із Москви до Пхеньяна.

Як і належить тоталітарній диктатурі, місце для курорту вибрали досить специфічне - зовсім недалеко розташований ракетний полігон, де Кім Чен Ин нещодавно спостерігав черговий пуск балістичної ракети в бік Японського моря.

Також на супутникових знімках добре видно, що впритул до алеї з готельними багатоповерхівками розташований великий аеропорт, який також навряд чи посприяє комфортному відпочинку.

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