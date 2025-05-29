Росія отримала від КНДР у 2024 році 9 млн снарядів для війни проти України

У 2024 році Росія отримала від КНДР до 9 мільйонів артилерійських і ракетних боєприпасів, зокрема калібрів 122 мм і 152 мм.

КНДР надала РФ 9 млн снарядів і 100 балістичних ракет у 2024 році

Про це йдеться у першій доповіді Багатосторонньої групи моніторингу санкцій (MSMT), створеної 11 країнами-членами ООН.

Ці боєприпаси перевозилися залізницею з портів на Далекому Сході Росії до складів боєприпасів на південному заході країни для використання російськими військами проти України.

Лише у 2024 році КНДР передала Росії щонайменше 100 балістичних ракет, які згодом були запущені по території України з метою знищення цивільної інфраструктури та залякування населення, зокрема в таких містах, як Київ і Запоріжжя.

Крім того, КНДР передала Росії:

самохідні артилерійські установки калібру 170 мм корейського виробництва дальньої дії,

реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм,

понад 200 одиниць техніки, серед яких самохідні гармати, РСЗВ і транспортні засоби для перезаряджання обох типів озброєння.

Північна Корея також постачала Росії протитанкові ракети.

Після аналізу північнокорейської зброї, вилученої з поля бою, Головне управління розвідки Міністерства оборони України дійшло висновку, що до озброєння, яке КНДР постачала Росії, входили протитанкові ракети Bulsae-4 та гранатомети (РПГ). Поширити

За повідомленнями медіа, є ознаки того, що точність північнокорейських балістичних ракет покращується завдяки даним, які КНДР отримує від використання цих ракет російськими військами проти України.

Попередній аналіз, проведений у січні–лютому 2024 року, показав, що залишки балістичної ракети, задокументовані у Харкові, мають північнокорейське походження.

Передня частина ракетного двигуна ракети КНДР та ракетний двигун, задокументований CAR в Україні 11 січня 2024 року

Такий висновок було зроблено на основі характерних ознак, зокрема: унікальних кермуючих сопел, специфічного розташування болтів навколо запальника, а також наявності корейських (хангиль) написів на барометрах тощо.

Під час подальшого розслідування в серпні 2024 року організація CAR задокументувала залишки ще чотирьох ракет, вилучених у Білій Церкві, Вітровій Балці та Рожівці (Україна), що ще раз підтверджує використання на полі бою ракет північнокорейського виробництва.

Одна з цих ракет містила компонент із маркуванням числа "113", яке, ймовірно, вказує на 2024 рік за календарем чучхе (офіційна система літочислення Північної Кореї), що свідчить про її виготовлення саме у 2024 році.

Усі ракети, досліджені CAR, були ідентифіковані як Hwasong-11A або Hwasong-11B. Поширити

Висновки вказують, що проти України застосовувалися нововироблені балістичні ракети КНДР, причому інтервал між їхнім виробництвом, передачею та застосуванням був мінімальним.

Крім того, виявлення CAR недавно виготовлених компонентів, які не були північнокорейського походження, свідчить про те, що КНДР продовжує намагатися обходити санкції ООН шляхом придбання іноземних деталей через третіх постачальників.

Згідно з інформацією однієї з держав-учасниць MSMT, Росія передала КНДР системи протиповітряної оборони. З листопада 2024 року, вважається, що Росія надала Північній Кореї зенітні комплекси малої дальності, а також системи радіоелектронної боротьби.