Россия получила от КНДР в 2024 году 9 млн снарядов для войны против Украины

В 2024 году Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских и ракетных боеприпасов, в том числе калибров 122 мм и 152 мм.

КНДР предоставила РФ 9 млн снарядов и 100 баллистических ракет в 2024 году

Об этом говорится в первом докладе Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), созданном 11 странами-членами ООН.

Эти боеприпасы перевозились по железной дороге из портов на Дальнем Востоке России в склады боеприпасов на юго-западе страны для использования российскими войсками против Украины.

Только в 2024 году КНДР передала России минимум 100 баллистических ракет, которые впоследствии были запущены по территории Украины с целью уничтожения гражданской инфраструктуры и запугивания населения, в частности в таких городах, как Киев и Запорожье.

Кроме того, КНДР передала России:

самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм корейского производства дальнего действия,

реактивные системы залпового огня калибра 240 мм,

более 200 единиц техники, среди которых самоходные орудия, РСЗО и транспортные средства для перезарядки обоих типов вооружения.

Северная Корея также снабжала России противотанковыми ракетами.

После анализа северокорейского оружия, изъятого с поля боя, Главное управление разведки Министерства обороны Украины пришло к выводу, что в поставляемое КНДР вооружение входили противотанковые ракеты Bulsae-4 и гранатометы (РПГ). Поделиться

По сообщениям медиа, есть признаки того, что точность северокорейских баллистических ракет улучшается благодаря данным, получаемым КНДР от использования этих ракет российскими войсками против Украины.

Предварительный анализ, проведенный в январе-феврале 2024 г., показал, что остатки баллистической ракеты, задокументированные в Харькове, имеют северокорейское происхождение.

Передняя часть ракетного двигателя КНДР и ракетный двигатель, задокументированный CAR в Украине 11 января 2024 года

Такой вывод был сделан на основе характерных признаков, в частности: уникальных рулевых сопел, специфического расположения болтов вокруг зажигателя, а также наличия корейских надписей на барометрах и т.п.

В ходе дальнейшего расследования в августе 2024 года организация CAR задокументировала остатки еще четырех ракет, изъятых в Белой Церкви, Ветровой Балке и Рожевке (Украина), что еще раз подтверждает использование на поле боя ракет северокорейского производства.

Одна из этих ракет содержала компонент с маркировкой числа "113", которая, вероятно, указывает на 2024 год по календарю чучхе (официальная система исчисления Северной Кореи), что свидетельствует о ее изготовлении именно в 2024 году.

Все ракеты, исследованные CAR, были идентифицированы как Hwasong-11A или Hwasong-11B. Поделиться

Выводы указывают на то, что против Украины применялись вновь произведенные баллистические ракеты КНДР, причем интервал между их производством, передачей и применением был минимальным.

Кроме того, обнаружение CAR недавно изготовленных компонентов, не являвшихся северокорейским происхождением, свидетельствует о том, что КНДР продолжает пытаться обходить санкции ООН путем приобретения иностранных деталей через третьих поставщиков.

Согласно информации одного из государств-участников MSMT, Россия передала КНДР системы противовоздушной обороны. С ноября 2024 года считается, что Россия предоставила Северной Корее зенитные комплексы малой дальности, а также системы радиоэлектронной борьбы.