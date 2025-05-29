Россия получила от КНДР в 2024 году 9 млн снарядов для войны против Украины

В 2024 году Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских и ракетных боеприпасов, в том числе калибров 122 мм и 152 мм.
Главные тезисы
- Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских и ракетных боеприпасов для ведения войны против Украины.
- Северокорейское оружие, переданное России, включает баллистические ракеты и другие военные технологии, использованные на территории Украины.
- Анализированные ракеты Hwasong-11A и Hwasong-11B подтверждают их применение во время конфликта.
КНДР предоставила РФ 9 млн снарядов и 100 баллистических ракет в 2024 году
Об этом говорится в первом докладе Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), созданном 11 странами-членами ООН.
Эти боеприпасы перевозились по железной дороге из портов на Дальнем Востоке России в склады боеприпасов на юго-западе страны для использования российскими войсками против Украины.
Только в 2024 году КНДР передала России минимум 100 баллистических ракет, которые впоследствии были запущены по территории Украины с целью уничтожения гражданской инфраструктуры и запугивания населения, в частности в таких городах, как Киев и Запорожье.
Кроме того, КНДР передала России:
самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм корейского производства дальнего действия,
реактивные системы залпового огня калибра 240 мм,
более 200 единиц техники, среди которых самоходные орудия, РСЗО и транспортные средства для перезарядки обоих типов вооружения.
Северная Корея также снабжала России противотанковыми ракетами.
По сообщениям медиа, есть признаки того, что точность северокорейских баллистических ракет улучшается благодаря данным, получаемым КНДР от использования этих ракет российскими войсками против Украины.
Предварительный анализ, проведенный в январе-феврале 2024 г., показал, что остатки баллистической ракеты, задокументированные в Харькове, имеют северокорейское происхождение.
Такой вывод был сделан на основе характерных признаков, в частности: уникальных рулевых сопел, специфического расположения болтов вокруг зажигателя, а также наличия корейских надписей на барометрах и т.п.
В ходе дальнейшего расследования в августе 2024 года организация CAR задокументировала остатки еще четырех ракет, изъятых в Белой Церкви, Ветровой Балке и Рожевке (Украина), что еще раз подтверждает использование на поле боя ракет северокорейского производства.
Одна из этих ракет содержала компонент с маркировкой числа "113", которая, вероятно, указывает на 2024 год по календарю чучхе (официальная система исчисления Северной Кореи), что свидетельствует о ее изготовлении именно в 2024 году.
Выводы указывают на то, что против Украины применялись вновь произведенные баллистические ракеты КНДР, причем интервал между их производством, передачей и применением был минимальным.
Кроме того, обнаружение CAR недавно изготовленных компонентов, не являвшихся северокорейским происхождением, свидетельствует о том, что КНДР продолжает пытаться обходить санкции ООН путем приобретения иностранных деталей через третьих поставщиков.
Согласно информации одного из государств-участников MSMT, Россия передала КНДР системы противовоздушной обороны. С ноября 2024 года считается, что Россия предоставила Северной Корее зенитные комплексы малой дальности, а также системы радиоэлектронной борьбы.
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