КНДР угрожает миру войной — при чем здесь Россия

Диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил, что может начать войну с западными странами в случае агрессии в сторону РФ.

"Священная миссия": Ын мечтает о мировой войне

По его словам, если Запад начнет "атаковать" Россию, то он прикажет своей армии помочь россиянам отбивать нападение.

Если Соединенные Штаты и их западные лакеи, ядерные державы, не откажутся от своей опасной идеи военного вторжения против нашей братской страны, Российской Федерации, и атакуют снова, я с радостью и без колебаний прикажу КНДР применить военную силу для отражения военного вторжения противника в соответствии со всеми положениями и духом Договора-69. Поделиться

Также Ким Чен Ын назвал это "священной миссией", которую северокорейцы должны выполнить "как братья и товарищи".