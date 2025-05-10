КНДР угрожает миру войной — при чем здесь Россия

Диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил, что может начать войну с западными странами в случае агрессии в сторону РФ.
Главные тезисы
- Диктатор КНДР Ким Чен Ын угрожает начать войну в случае агрессии в сторону России со стороны западных стран.
- Ким Чен Ын называет участие КНДР в российско-украинской войне “священной миссией”.
"Священная миссия": Ын мечтает о мировой войне
По его словам, если Запад начнет "атаковать" Россию, то он прикажет своей армии помочь россиянам отбивать нападение.
Также Ким Чен Ын назвал это "священной миссией", которую северокорейцы должны выполнить "как братья и товарищи".
Ранее Ким Чен Ын заявил, что участие КНДР в российско-украинской войне оправдано. По его словам, Северная Корея без сомнений санкционирует применение военной силы, если США будут продолжать то, что он назвал военными провокациями против РФ.
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