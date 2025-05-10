КНДР угрожает миру войной — при чем здесь Россия
Категория
Мир
Дата публикации

КНДР угрожает миру войной — при чем здесь Россия

Ын
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Источник:  KCNA

Диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил, что может начать войну с западными странами в случае агрессии в сторону РФ.

Главные тезисы

  • Диктатор КНДР Ким Чен Ын угрожает начать войну в случае агрессии в сторону России со стороны западных стран.
  • Ким Чен Ын называет участие КНДР в российско-украинской войне “священной миссией”.

"Священная миссия": Ын мечтает о мировой войне

По его словам, если Запад начнет "атаковать" Россию, то он прикажет своей армии помочь россиянам отбивать нападение.

Если Соединенные Штаты и их западные лакеи, ядерные державы, не откажутся от своей опасной идеи военного вторжения против нашей братской страны, Российской Федерации, и атакуют снова, я с радостью и без колебаний прикажу КНДР применить военную силу для отражения военного вторжения противника в соответствии со всеми положениями и духом Договора-69.

Также Ким Чен Ын назвал это "священной миссией", которую северокорейцы должны выполнить "как братья и товарищи".

Ранее Ким Чен Ын заявил, что участие КНДР в российско-украинской войне оправдано. По его словам, Северная Корея без сомнений санкционирует применение военной силы, если США будут продолжать то, что он назвал военными провокациями против РФ.

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