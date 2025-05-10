КНДР погрожує світу війною — до чого тут Росія
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Світ
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КНДР погрожує світу війною — до чого тут Росія

Ин
Джерело:  KCNA

Диктатор КНДР Кім Чен Ин заявив, що може почати війну із західними країнами у разі агресії в бік РФ.

Головні тези:

  • Кім Чен Ин погрожує світовою війною та налаштовує свою армію на відбиття можливих атак на Росію з боку західних країн.
  • Він вважає свою участь у конфлікті між Росією та західними силами своєрідною «священною місією».

“Священна місія”: Ин мріє про світову війну

За його словами, якщо Захід почне "атакувати" Росію, то він накаже своїй армії допомогти росіянам відбивати напад.

Якщо Сполучені Штати та їхні західні лакеї, ядерні держави, не відмовляться від своєї небезпечної ідеї військового вторгнення проти нашої братньої країни, Російської Федерації, і атакують знову, я з радістю і без вагань накажу КНДР застосувати військову силу для відбиття військового вторгнення противника відповідно до всіх положень і духу Договору 1945-46 років.

Також Кім Чен Ин назвав це "священною місією", яку північнокорейці мають виконати "як брати та товариші".

Раніше Кім Чен Ин заявив, що участь КНДР у російсько-українській війні є виправданою. За його словами, Північна Корея без вагань санкціонує застосування військової сили, якщо США будуть продовжувати те, що він назвав військовими провокаціями проти РФ.

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