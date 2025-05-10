КНДР погрожує світу війною — до чого тут Росія

Диктатор КНДР Кім Чен Ин заявив, що може почати війну із західними країнами у разі агресії в бік РФ.

“Священна місія”: Ин мріє про світову війну

За його словами, якщо Захід почне "атакувати" Росію, то він накаже своїй армії допомогти росіянам відбивати напад.

Якщо Сполучені Штати та їхні західні лакеї, ядерні держави, не відмовляться від своєї небезпечної ідеї військового вторгнення проти нашої братньої країни, Російської Федерації, і атакують знову, я з радістю і без вагань накажу КНДР застосувати військову силу для відбиття військового вторгнення противника відповідно до всіх положень і духу Договору 1945-46 років.

Також Кім Чен Ин назвав це "священною місією", яку північнокорейці мають виконати "як брати та товариші".