В КНДР открыли "элитный" курорт для россиян — рядом ракетный полигон

В Северной Корее состоялось торжественное открытие курорта "Мирового класса", ориентированного на иностранных туристов. Но в первую очередь там ждут россиян.
Главные тезисы
- В Северной Корее открыт элитный курорт “Вонсан-Кальма” для российских туристов.
- Инфраструктура курорта включает пляжи, гостиницы, торговые центры и аквапарк.
- Курорт находится вблизи ракетного полигона и аэропорта, добавляя интерес к поездкам туда.
В КНДР открыли "элитный" курорт для россиян
Курорт "Вонсан-Кальма" расположен на восточном побережье КНДР в окрестностях города Вонсан. Кроме четырехкилометрового пляжа, здесь построено несколько десятков гостиничных корпусов, торговые центры с ресторанами, аквапарк и другие элементы современного курортного городка.
Северокорейские власти устроили пышное торжественное открытие курорта с фейерверками и множеством высокопоставленных гостей, включая диктатора Ким Чена Ина и его дочери-наследницы престола.
Также на церемонию позвали российского посла, поскольку Пхеньян рассчитывает на большой поток российских туристов.
На днях стало известно, что российская авиакомпания Nordwind обратилась в Росавиацию с запросом разрешить ей выполнять по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Пхеньян.
Как и положено тоталитарной диктатуре, место для курорта выбрали достаточно специфическое — совсем недалеко расположен ракетный полигон, где Ким Чен Ын недавно наблюдал очередной пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
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