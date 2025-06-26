В КНДР открыли "элитный" курорт для россиян — рядом ракетный полигон
Категория
Мир
Дата публикации

В КНДР открыли "элитный" курорт для россиян — рядом ракетный полигон

КНДР
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Источник:  The Guardian

В Северной Корее состоялось торжественное открытие курорта "Мирового класса", ориентированного на иностранных туристов. Но в первую очередь там ждут россиян.

Главные тезисы

  • В Северной Корее открыт элитный курорт “Вонсан-Кальма” для российских туристов.
  • Инфраструктура курорта включает пляжи, гостиницы, торговые центры и аквапарк.
  • Курорт находится вблизи ракетного полигона и аэропорта, добавляя интерес к поездкам туда.

В КНДР открыли "элитный" курорт для россиян

Курорт "Вонсан-Кальма" расположен на восточном побережье КНДР в окрестностях города Вонсан. Кроме четырехкилометрового пляжа, здесь построено несколько десятков гостиничных корпусов, торговые центры с ресторанами, аквапарк и другие элементы современного курортного городка.

Курорт, рассчитанный на одновременный прием до 20 тыс. туристов, должен заработать 1 июля.

Северокорейские власти устроили пышное торжественное открытие курорта с фейерверками и множеством высокопоставленных гостей, включая диктатора Ким Чена Ина и его дочери-наследницы престола.

Курорт "Вонсон-Кальма"

Также на церемонию позвали российского посла, поскольку Пхеньян рассчитывает на большой поток российских туристов.

На днях стало известно, что российская авиакомпания Nordwind обратилась в Росавиацию с запросом разрешить ей выполнять по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Пхеньян.

Как и положено тоталитарной диктатуре, место для курорта выбрали достаточно специфическое — совсем недалеко расположен ракетный полигон, где Ким Чен Ын недавно наблюдал очередной пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Также на спутниковых снимках хорошо видно, что вплотную к аллее с гостиничными многоэтажками расположен большой аэропорт, который вряд ли поспособствует комфортному отдыху.

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