В КНДР открыли "элитный" курорт для россиян — рядом ракетный полигон

В Северной Корее состоялось торжественное открытие курорта "Мирового класса", ориентированного на иностранных туристов. Но в первую очередь там ждут россиян.

В КНДР открыли "элитный" курорт для россиян

Курорт "Вонсан-Кальма" расположен на восточном побережье КНДР в окрестностях города Вонсан. Кроме четырехкилометрового пляжа, здесь построено несколько десятков гостиничных корпусов, торговые центры с ресторанами, аквапарк и другие элементы современного курортного городка.

Курорт, рассчитанный на одновременный прием до 20 тыс. туристов, должен заработать 1 июля. Поделиться

Северокорейские власти устроили пышное торжественное открытие курорта с фейерверками и множеством высокопоставленных гостей, включая диктатора Ким Чена Ина и его дочери-наследницы престола.

Курорт "Вонсон-Кальма"

Также на церемонию позвали российского посла, поскольку Пхеньян рассчитывает на большой поток российских туристов.

На днях стало известно, что российская авиакомпания Nordwind обратилась в Росавиацию с запросом разрешить ей выполнять по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Пхеньян.

Как и положено тоталитарной диктатуре, место для курорта выбрали достаточно специфическое — совсем недалеко расположен ракетный полигон, где Ким Чен Ын недавно наблюдал очередной пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.