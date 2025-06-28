Трамп раскрыл свой план относительно КНДР
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп раскрыл свой план относительно КНДР

Что задумал Трамп по поводу КНДР
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Источник:  Reuters

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что серьезно настроен "решить конфликт с Северной Кореей". Как именно он будет это делать, президент США пока не рассказывает.

Главные тезисы

  • Трамп заявил о хороших отношениях и возможности решения конфликта с КНДР.
  • В Белом доме начались обсуждения дальнейших шагов по взаимодействию с Северной Кореей.

Что задумал Трамп по поводу КНДР

Американские журналисты поинтересовались у президента США, писал ли он письмо диктатору Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Что важно понимать, об этом сообщалось ранее в этом месяце.

Дональд Трамп не захотел конкретно отвечать на этот вопрос, однако заявил:

У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном, мы хорошо ладим, действительно хорошо. Итак, посмотрим, что будет дальше. Кто-то говорит, что существует потенциальный конфликт, но я думаю, что мы его решим. Если он и возникнет, то нас это не касается.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Несколько месяцев назад американский лидер не отверг вариант, что "в какой-то момент" может связаться с КНДР, и вновь сказал, что у него "очень хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.

Впоследствии в Белом доме стартовали обсуждения дальнейших шагов по налаживанию коммуникации с Северной Кореей.

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