Трамп раскрыл свой план относительно КНДР

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что серьезно настроен "решить конфликт с Северной Кореей". Как именно он будет это делать, президент США пока не рассказывает.
Главные тезисы
- Трамп заявил о хороших отношениях и возможности решения конфликта с КНДР.
- В Белом доме начались обсуждения дальнейших шагов по взаимодействию с Северной Кореей.
Что задумал Трамп по поводу КНДР
Американские журналисты поинтересовались у президента США, писал ли он письмо диктатору Северной Кореи Ким Чен Ыну.
Что важно понимать, об этом сообщалось ранее в этом месяце.
Дональд Трамп не захотел конкретно отвечать на этот вопрос, однако заявил:
Несколько месяцев назад американский лидер не отверг вариант, что "в какой-то момент" может связаться с КНДР, и вновь сказал, что у него "очень хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.
Впоследствии в Белом доме стартовали обсуждения дальнейших шагов по налаживанию коммуникации с Северной Кореей.
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