Трамп розкрив свій план щодо КНДР

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що серйозно налаштований "вирішити конфлікт з Північною Кореєю". Як саме він буде це робити — президент США поки не розповідає.

Що замислив Трамп щодо КНДР

Американські журналісти поцікавилися у президента США, чи писав він листа диктатору Північної Кореї Кім Чен Ину.

Що важливо розуміти, про це повідомлялося раніше цього місяця.

Дональд Трамп не захотів конкретно відповідати на це запитання, однак заявив:

У мене хороші стосунки з Кім Чен Ином, ми добре ладнаємо, дійсно чудово. Тож подивимося, що буде далі. Хтось каже, що існує потенційний конфлікт, але я думаю, що ми його вирішимо. Якщо він і виникне, то нас це не стосуватиметься. Дональд Трамп Президент США

Кілька місяців тому американський лідер не відкинув варіант, що "в якийсь момент" може сконтактувати з КНДР, і знову сказав, що у нього "дуже хороші відносини" з Кім Чен Ином.