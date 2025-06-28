Трамп розкрив свій план щодо КНДР
Категорія
Світ
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Трамп розкрив свій план щодо КНДР

Що замислив Трамп щодо КНДР
Джерело:  Reuters

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що серйозно налаштований "вирішити конфлікт з Північною Кореєю". Як саме він буде це робити — президент США поки не розповідає.

Головні тези:

  • Трамп заявив про гарні відносини та можливість вирішення конфлікту з КНДР.
  • У Білому домі розпочалися обговорення стосовно подальших кроків у взаємодії з Північною Кореєю.

Що замислив Трамп щодо КНДР

Американські журналісти поцікавилися у президента США, чи писав він листа диктатору Північної Кореї Кім Чен Ину.

Що важливо розуміти, про це повідомлялося раніше цього місяця.

Дональд Трамп не захотів конкретно відповідати на це запитання, однак заявив:

У мене хороші стосунки з Кім Чен Ином, ми добре ладнаємо, дійсно чудово. Тож подивимося, що буде далі. Хтось каже, що існує потенційний конфлікт, але я думаю, що ми його вирішимо. Якщо він і виникне, то нас це не стосуватиметься.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Кілька місяців тому американський лідер не відкинув варіант, що "в якийсь момент" може сконтактувати з КНДР, і знову сказав, що у нього "дуже хороші відносини" з Кім Чен Ином.

Згодом у Білому домі стартували обговорення подальших кроків для налагодження комунікації з Північною Кореєю.

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