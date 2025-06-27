Трамп заявив про термінове припинення переговорів про торгівлю з Канадою

США 27 червня оголосили про негайне припинення всіх торгових переговорів з Канадою та пригрозили запровадженням нових мит.
Головні тези:
- США оголосили про негайне припинення переговорів з Канадою та загрожують введенням нових мит.
- Трамп звинуватив Канаду у затягнутих переговорах та обурливому податку на американські технологічні компанії.
- Канада почала активно співпрацювати з Європейським Союзом як відповідь на напружені відносини зі США.
Трамп образився на Канаду: у чому справа
Про це заявив американський президент Дональд Трамп у Truth Social.
На його думку, канадці "копіюють Європейський Союз", який вчинив так само і зараз також веде переговори з США.
З огляду на цей обурливий податок, ми цим припиняємо всі переговори про торгівлю з Канадою, що набирає чинності негайно. Ми повідомимо Канаді про мито, яке вона буде сплачувати за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами Америки протягом наступних семи днів. Дякуємо за увагу до цього питання!
Зауважимо, що цього року Канада дійсно почала активно розвивати співробітництво з ЄС. Це відбулось на тлі того, що відносини Оттави та Вашингтону зіпсувалися після приходу до влади в США Дональда Трампа.
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