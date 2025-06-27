Трамп заявив про термінове припинення переговорів про торгівлю з Канадою
Категорія
Економіка
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Трамп заявив про термінове припинення переговорів про торгівлю з Канадою

Donald Trump
Трамп
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США 27 червня оголосили про негайне припинення всіх торгових переговорів з Канадою та пригрозили запровадженням нових мит.

Головні тези:

  • США оголосили про негайне припинення переговорів з Канадою та загрожують введенням нових мит.
  • Трамп звинуватив Канаду у затягнутих переговорах та обурливому податку на американські технологічні компанії.
  • Канада почала активно співпрацювати з Європейським Союзом як відповідь на напружені відносини зі США.

Трамп образився на Канаду: у чому справа

Про це заявив американський президент Дональд Трамп у Truth Social.

Ми щойно отримали інформацію, що Канада, країна, з якою дуже складно вести торгівлю, зокрема через те, що вона протягом багатьох років стягувала з наших фермерів мита в розмірі до 400% на молочні продукти, щойно оголосила про введення податку на цифрові послуги для американських технологічних компаній, що є прямим і відвертим нападом на нашу країну.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На його думку, канадці "копіюють Європейський Союз", який вчинив так само і зараз також веде переговори з США.

З огляду на цей обурливий податок, ми цим припиняємо всі переговори про торгівлю з Канадою, що набирає чинності негайно. Ми повідомимо Канаді про мито, яке вона буде сплачувати за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами Америки протягом наступних семи днів. Дякуємо за увагу до цього питання!

Зауважимо, що цього року Канада дійсно почала активно розвивати співробітництво з ЄС. Це відбулось на тлі того, що відносини Оттави та Вашингтону зіпсувалися після приходу до влади в США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що лідер США неодноразово заявляв, що хотів би бачити Канаду "51-м штатом США". Від початку такі заяви Трампа викликали неабиякий скандал між двома країнами та патріотичний підйом у Канаді.

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