Канада ще на рік звільнила від мит українські товари

Міністр фінансів та національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив про продовження дії розпорядження щодо звільнення від мит для українських товарів ще на рік.

Митний безвіз для України: що вирішила Канада

Так, безмитний режим для товарів з України діятиме до 9 червня до 2026 року.

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

Канада підтвердила свою підтримку справедливого та тривалого миру в Україні, включаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Сьогоднішнє оголошення підкріплює цю відданість, допомагаючи підтримувати українську економіку та демонструє рішучість Канади стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно. Поширити

Нагадаємо, що безмитний режим для українських товарів у Канаді діє з 9 червня 2022 року і щорічно продовжується як спосіб підтримки української економіки в умовах російської агресії.