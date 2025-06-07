Канада ще на рік звільнила від мит українські товари

Міністр фінансів та національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив про продовження дії розпорядження щодо звільнення від мит для українських товарів ще на рік.
Головні тези:
- Канада продовжила режим звільнення від мит для українських товарів на ще один рік.
- Це є важливим кроком у підтримці української економіки в умовах російської агресії.
- Канада демонструє свою підтримку справедливого та тривалого миру в Україні через фінансову та гуманітарну допомогу.
Митний безвіз для України: що вирішила Канада
Так, безмитний режим для товарів з України діятиме до 9 червня до 2026 року.
Про це йдеться на сайті канадського уряду.
Нагадаємо, що безмитний режим для українських товарів у Канаді діє з 9 червня 2022 року і щорічно продовжується як спосіб підтримки української економіки в умовах російської агресії.
На відміну від США та Європейського Союзу, які у 2025 році відмовилися від митних пільг для України, Канада вирішила продовжити цей спосіб підтримки української економіки.
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