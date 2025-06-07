Канада ще на рік звільнила від мит українські товари
Категорія
Економіка
Дата публікації

Канада ще на рік звільнила від мит українські товари

Канада
Джерело:  Еспресо

Міністр фінансів та національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив про продовження дії розпорядження щодо звільнення від мит для українських товарів ще на рік.

Головні тези:

  • Канада продовжила режим звільнення від мит для українських товарів на ще один рік.
  • Це є важливим кроком у підтримці української економіки в умовах російської агресії.
  • Канада демонструє свою підтримку справедливого та тривалого миру в Україні через фінансову та гуманітарну допомогу.

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Так, безмитний режим для товарів з України діятиме до 9 червня до 2026 року.

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

Канада підтвердила свою підтримку справедливого та тривалого миру в Україні, включаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Сьогоднішнє оголошення підкріплює цю відданість, допомагаючи підтримувати українську економіку та демонструє рішучість Канади стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, що безмитний режим для українських товарів у Канаді діє з 9 червня 2022 року і щорічно продовжується як спосіб підтримки української економіки в умовах російської агресії.

На відміну від США та Європейського Союзу, які у 2025 році відмовилися від митних пільг для України, Канада вирішила продовжити цей спосіб підтримки української економіки.

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