Канада еще на год освободила от пошлин украинские товары

Министр финансов и национальных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о продолжении распоряжения об освобождении от пошлин для украинских товаров еще на год.

Льготы для Украины: что решила Канада

Так, беспошлинный режим для товаров из Украины будет действовать до 9 июня до 2026 года.

Об этом говорится на сайте канадского правительства.

Канада подтвердила свою поддержку справедливого и продолжительного мира в Украине, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь. Сегодняшнее объявление подкрепляет эту преданность, помогая поддерживать украинскую экономику и демонстрирует решимость Канады стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется. Поделиться

Напомним, что беспошлинный режим для украинских товаров в Канаде действует с 9 июня 2022 г. и ежегодно продолжается как способ поддержки украинской экономики в условиях российской агрессии.