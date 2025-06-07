Канада еще на год освободила от пошлин украинские товары
Категория
Экономика
Дата публикации

Канада еще на год освободила от пошлин украинские товары

Канада
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Источник:  Эспрессо

Министр финансов и национальных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о продолжении распоряжения об освобождении от пошлин для украинских товаров еще на год.

Главные тезисы

  • Канада продлила режим освобождения от пошлин для украинских товаров еще на один год, демонстрируя свою поддержку справедливого и продолжительного мира в Украине.
  • Беспошлинный режим для товаров из Украины в Канаде будет действовать до 2026 года, укрепляя связи между странами и помогая украинской экономике в условиях российской агрессии.

Льготы для Украины: что решила Канада

Так, беспошлинный режим для товаров из Украины будет действовать до 9 июня до 2026 года.

Об этом говорится на сайте канадского правительства.

Канада подтвердила свою поддержку справедливого и продолжительного мира в Украине, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь. Сегодняшнее объявление подкрепляет эту преданность, помогая поддерживать украинскую экономику и демонстрирует решимость Канады стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется.

Напомним, что беспошлинный режим для украинских товаров в Канаде действует с 9 июня 2022 г. и ежегодно продолжается как способ поддержки украинской экономики в условиях российской агрессии.

В отличие от США и Европейского Союза, отказавшихся в 2025 году от таможенных льгот для Украины, Канада решила продолжить этот способ поддержки украинской экономики.

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