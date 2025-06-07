Канада еще на год освободила от пошлин украинские товары

Министр финансов и национальных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о продолжении распоряжения об освобождении от пошлин для украинских товаров еще на год.
Главные тезисы
- Канада продлила режим освобождения от пошлин для украинских товаров еще на один год, демонстрируя свою поддержку справедливого и продолжительного мира в Украине.
- Беспошлинный режим для товаров из Украины в Канаде будет действовать до 2026 года, укрепляя связи между странами и помогая украинской экономике в условиях российской агрессии.
Льготы для Украины: что решила Канада
Так, беспошлинный режим для товаров из Украины будет действовать до 9 июня до 2026 года.
Об этом говорится на сайте канадского правительства.
Напомним, что беспошлинный режим для украинских товаров в Канаде действует с 9 июня 2022 г. и ежегодно продолжается как способ поддержки украинской экономики в условиях российской агрессии.
В отличие от США и Европейского Союза, отказавшихся в 2025 году от таможенных льгот для Украины, Канада решила продолжить этот способ поддержки украинской экономики.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-