Канада выразила готовность помочь Украине с разминированием Черного моря

Посол Канады в Украине Наталья Цмоц заявила, что военно-морские силы ее страны готовы помочь Украине с разминированием Черного моря.

ВМС Канады помогут Украине с разминированием Черного моря

Об этом она сказала 30 мая во время второго международного форума безопасности Black Sea Security Forum.

Цмоц заявила, что Канада продолжает поддерживать Украину и всю Европу. По ее словам, ее страна готова помочь Украине разминировать Черное море.

Какая будет наша дальнейшая поддержка Украины? К примеру, у нас есть канадские ВМС, которые готовы помогать с разминированием Черного моря. Да, на первый взгляд, может казаться, что Канада далеко (от Украины и ее проблем — ред.). Но у нас есть четкая позиция — Канада с Украиной и Европой. Поделиться

Она также обратила внимание и на то, что новый премьер-министр Канады Марк Карни "объявил в своей речи в парламент, что мы намерены присоединиться к Европе".

Мы четко ищем пути укрепления наших связей с Европой, чтобы поддержать Украину как европейскую страну.

Напомним, в начале мая правительство Канады начало юридическую процедуру для конфискации российского самолета Ан-124 "Руслан", застрявшего в аэропорту Торонто с началом полномасштабного вторжения России в Украину.