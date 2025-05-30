Канада выразила готовность помочь Украине с разминированием Черного моря

Посол Канады в Украине Наталья Цмоц заявила, что военно-морские силы ее страны готовы помочь Украине с разминированием Черного моря.
Главные тезисы
- Канада готова помочь Украине с разминированием Черного моря, демонстрируя активную поддержку страны и всей Европы.
- Военно-морские силы Канады готовы присоединиться к усилиям по разминированию Черного моря, подтверждая участие и солидарность со странами Европы.
- Новый премьер-министр Канады выразил позицию страны в поддержке Украины и готовности к сотрудничеству с Европой на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
ВМС Канады помогут Украине с разминированием Черного моря
Об этом она сказала 30 мая во время второго международного форума безопасности Black Sea Security Forum.
Цмоц заявила, что Канада продолжает поддерживать Украину и всю Европу. По ее словам, ее страна готова помочь Украине разминировать Черное море.
Она также обратила внимание и на то, что новый премьер-министр Канады Марк Карни "объявил в своей речи в парламент, что мы намерены присоединиться к Европе".
Мы четко ищем пути укрепления наших связей с Европой, чтобы поддержать Украину как европейскую страну.
Напомним, в начале мая правительство Канады начало юридическую процедуру для конфискации российского самолета Ан-124 "Руслан", застрявшего в аэропорту Торонто с началом полномасштабного вторжения России в Украину.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-