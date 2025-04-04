Канада готова стать мировым лидером вместо США — Карни

США десятилетиями доминировали в мировой экономике. Канада готова сейчас взять на себя эту роль.
Главные тезисы
- Канада готова стать глобальным экономическим лидером вместо США, заявил премьер-министр Карни.
- Премьер планирует создать коалицию стран-единомышленников как альтернативу политике США.
- В ответ на пошлины США, Канада ввела 25% пошлину на автомобили из США, показывая решительность в своих действиях.
Канада может стать лидером вместо США — Карни
Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.
Карни заявил, что попытается собрать "коалицию стран-единомышленников", которые будут искать альтернативу Соединенным Штатам Америки.
Позже премьер Канады добавил, что период доминирования Штатов в мировой экономике подошел к концу.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт товаров из всех стран мира, которые начали действовать со 2 апреля 2025 года. Эти пошлины колеблются от 10% до 50% в зависимости от страны-импортера.
В то же время в ответ на пошлины США Канада ввела 25% пошлины на автомобили, импортируемые из США.
Тем временем Британия обнародовала список из 8 тыс. американских товаров, которые могут попасть под таможенные тарифы в ответ на политику президента США Дональда Трампа. Примечательно, что перечень включает в себя разнообразные товары от бинокля и бурбонского виски.
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