Канада готова стать мировым лидером вместо США — Карни

США десятилетиями доминировали в мировой экономике. Канада готова сейчас взять на себя эту роль.

Канада может стать лидером вместо США — Карни

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Карни заявил, что попытается собрать "коалицию стран-единомышленников", которые будут искать альтернативу Соединенным Штатам Америки.

Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, то Канада это сделает. Марк Корни Премьер-министр Канады

Позже премьер Канады добавил, что период доминирования Штатов в мировой экономике подошел к концу.

80-летний период, когда Соединенные Штаты взяли на себя роль глобального экономического лидера, когда они создавали альянсы, основанные на доверии и взаимном уважении, и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, закончился. Хотя это трагедия, это тоже новая реальность. Поделиться

Напомним, что президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт товаров из всех стран мира, которые начали действовать со 2 апреля 2025 года. Эти пошлины колеблются от 10% до 50% в зависимости от страны-импортера.

В то же время в ответ на пошлины США Канада ввела 25% пошлины на автомобили, импортируемые из США.

Тем временем Британия обнародовала список из 8 тыс. американских товаров, которые могут попасть под таможенные тарифы в ответ на политику президента США Дональда Трампа. Примечательно, что перечень включает в себя разнообразные товары от бинокля и бурбонского виски.