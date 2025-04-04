Канада готова стати світовим лідером замість США — Карні

США десятиліттями домінували у світовій економіці. Канада готова зараз взяти на себе цю роль.
Головні тези:
- Канада зараз має намір стати глобальним економічним лідером на заміну Сполученим Штатам.
- Прем’єр-міністр Карні збирається створити “коаліцію країн-однодумців”, яка буде шукати альтернативу політиці ЗША.
- Канада відреагувала на мита ЗША заходом у формі 25% мита на автомобілі, імпортовані зі США.
Канада може стати лідером замість США — Карні
Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні.
Карні заявив, що спробує зібрати "коаліцію країн-однодумців", які шукатимуть альтернативу Сполученим Штатам Америки.
Пізніше прем'єр Канади додав, що період домінування Штатів у світовій економіці підійшов до кінця.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт товарів з усіх країн світу, які почали діяти з 2 квітня 2025 року. Ці мита коливаються від 10% до 50%, залежно від країни-імпортера.
Водночас у відповідь на мита США, Канада запровадила 25% мито на автомобілі, імпортовані зі США.
Тим часом Британія оприлюднила список з 8 тис американських товарів, які можуть потрапити під митні тарифи у відповідь на політику президента США Дональда Трампа. Примітно, що перелік включає різноманітні товари від бінокля та бурбонського віскі.
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