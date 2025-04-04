Канада готова стати світовим лідером замість США — Карні

США десятиліттями домінували у світовій економіці. Канада готова зараз взяти на себе цю роль.

Канада може стати лідером замість США — Карні

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Карні заявив, що спробує зібрати "коаліцію країн-однодумців", які шукатимуть альтернативу Сполученим Штатам Америки.

Якщо Сполучені Штати більше не хочуть бути лідером, Канада це зробить. Марк Карні Прем’єр-міністр Канади

Пізніше прем'єр Канади додав, що період домінування Штатів у світовій економіці підійшов до кінця.

80-річний період, коли Сполучені Штати взяли на себе роль глобального економічного лідера, коли вони створювали альянси, засновані на довірі та взаємній повазі та відстоювали вільний і відкритий обмін товарами та послугами, закінчився. Хоча це трагедія, це також нова реальність. Поширити

​Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт товарів з усіх країн світу, які почали діяти з 2 квітня 2025 року. Ці мита коливаються від 10% до 50%, залежно від країни-імпортера.

Водночас у відповідь на мита США, Канада запровадила 25% мито на автомобілі, імпортовані зі США.

Тим часом Британія оприлюднила список з 8 тис американських товарів, які можуть потрапити під митні тарифи у відповідь на політику президента США Дональда Трампа. Примітно, що перелік включає різноманітні товари від бінокля та бурбонського віскі.