Канада присоединится к оборонному плану ЕС — когда именно
Категория
Политика
Дата публикации

Канада присоединится к оборонному плану ЕС — когда именно

Карни
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Источник:  Суспільне

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство стремится присоединиться к масштабному европейскому плану по перевооружению обороны до 1 июля.

Главные тезисы

  • Канада планирует присоединиться к оборонному плану ЕС до 1 июля для сокращения зависимости от США.
  • SAFE станет ключевой частью оборонного плана Еврокомиссии ReArm Europe/Readiness 2030 с общим бюджетом до 800 млрд евро.
  • Инициатива преследует усиление обороноспособности Европы, закрытие пробелов в возможностях и увеличение производственной мощности оборонной промышленности.

Канада хочет снизить зависимость от США в сфере обороны

Об этом Карни сказал в эфире программы "Власть и политика" на телеканале CBC, комментируя правительственную речь.

Карни отметил, что речь идет об инициативе ReArm Europe, предусматривающей расходы стран ЕС на оборону в течение следующих пяти лет.

По словам премьера, Канада уже ведет переговоры с Евросоюзом по присоединению к плану и рассчитывает на конкретные результаты ко Дню Канады, 1 июля.

Семьдесят пять центов с каждого доллара капитальных расходов на оборону уходят в Соединенные Штаты. Это глупо.

Марк Корни

Марк Корни

Премьер-министр Канады

После заявлений Карни президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что его администрация ведет переговоры с Канадой по присоединению к американской системе противоракетной обороны "Золотой купол". По его словам, она обойдется Канаде в 61 млрд долл., если та останется самостоятельным государством.

Но она будет стоить НОЛЬ ДОЛЛАРОВ, если Канада станет нашим любимым 51-м штатом. Они рассматривают это предложение!

Марк Карни после встречи с Трампом в Овальном кабинете опроверг возможность присоединения к США, заявив, что Канада останется независимым государством.

27 мая Европейский Союз (ЕС) принял запуск инструмента Security Action for Europe (SAFE) на 150 млрд евро для совместных оборонных закупок и поддержки Украины.

Главная цель — усилить обороноспособность Европы, закрыть критические пробелы в возможностях и увеличить производственную мощность европейской оборонной промышленности.

SAFE — первая часть оборонного плана Еврокомиссии ReArm Europe/Readiness 2030, общий объем которого может превысить 800 млрд евро. Запуск SAFE запланирован на 29 мая 2025 года — на следующий день после публикации регламента в Официальном журнале ЕС.

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