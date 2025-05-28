Канада присоединится к оборонному плану ЕС — когда именно

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство стремится присоединиться к масштабному европейскому плану по перевооружению обороны до 1 июля.
Главные тезисы
- Канада планирует присоединиться к оборонному плану ЕС до 1 июля для сокращения зависимости от США.
- SAFE станет ключевой частью оборонного плана Еврокомиссии ReArm Europe/Readiness 2030 с общим бюджетом до 800 млрд евро.
- Инициатива преследует усиление обороноспособности Европы, закрытие пробелов в возможностях и увеличение производственной мощности оборонной промышленности.
Канада хочет снизить зависимость от США в сфере обороны
Об этом Карни сказал в эфире программы "Власть и политика" на телеканале CBC, комментируя правительственную речь.
Карни отметил, что речь идет об инициативе ReArm Europe, предусматривающей расходы стран ЕС на оборону в течение следующих пяти лет.
По словам премьера, Канада уже ведет переговоры с Евросоюзом по присоединению к плану и рассчитывает на конкретные результаты ко Дню Канады, 1 июля.
После заявлений Карни президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что его администрация ведет переговоры с Канадой по присоединению к американской системе противоракетной обороны "Золотой купол". По его словам, она обойдется Канаде в 61 млрд долл., если та останется самостоятельным государством.
Марк Карни после встречи с Трампом в Овальном кабинете опроверг возможность присоединения к США, заявив, что Канада останется независимым государством.
27 мая Европейский Союз (ЕС) принял запуск инструмента Security Action for Europe (SAFE) на 150 млрд евро для совместных оборонных закупок и поддержки Украины.
Главная цель — усилить обороноспособность Европы, закрыть критические пробелы в возможностях и увеличить производственную мощность европейской оборонной промышленности.
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