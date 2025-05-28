Канада приєднається до оборонного плану ЄС — коли саме

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його уряд прагне приєднатися до масштабного європейського плану з переозброєння оборони до 1 липня.

Канада хоче зменшити залежність від США у сфері оборони

Про це Карні сказав в ефірі програми "Влада та політика" на телеканалі CBC, коментуючи урядову промову.

Карні зазначив, що мова йде про ініціативу ReArm Europe, яка передбачає витрати країн ЄС на оборону упродовж наступних п’яти років.

За словами прем’єра, Канада вже веде переговори з Євросоюзом щодо долучення до плану і розраховує на конкретні результати до Дня Канади, 1 липня.

Сімдесят п’ять центів з кожного долара капітальних витрат на оборону йдуть до Сполучених Штатів. Це нерозумно. Марк Карні Прем’єр-міністр Канади

Після заяв Карні президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що його адміністрація веде переговори з Канадою щодо приєднання до американської системи протиракетної оборони "Золотий купол". За його словами, вона обійдеться Канаді в 61 млрд дол, якщо та залишиться самостійною державою.

Але вона коштуватиме НУЛЬ ДОЛАРІВ, якщо Канада стане нашим улюбленим 51-м штатом. Вони розглядають цю пропозицію! Поширити

Марк Карні після зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті спростував можливість приєднання до США, заявивши, що Канада залишиться незалежною державою.

27 травня Європейський Союз (ЄС) ухвалив запуск інструменту Security Action for Europe (SAFE) на 150 млрд євро для спільних оборонних закупівель і підтримки України.

Головна мета — посилити обороноздатність Європи, закрити критичні прогалини у спроможностях та збільшити виробничу потужність європейської оборонної промисловості.