Канада виявила готовність допомогти Україні з розмінуванням Чорного моря

Пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що військово-морські сили її країни готові допомогти Україні з розмінуванням Чорного моря.

ВМС Канади допоможуть Україні з розмінуванням Чорного моря

Про це вона сказала 30 травня під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum.

Цмоць заявила, що Канада продовжує підтримувати Україну та всю Європу. За її словами, її країна готова допомогти Україні з розмінуванням Чорного моря.

Якою буде наша подальша підтримка України? Наприклад, у нас є канадські ВМС, які готові допомагати з розмінуванням Чорного моря. Так, на перший погляд, може здаватися, що Канада далеко (від України та її проблем — ред.). Але ми маємо чітку позицію — Канада з Україною та Європою. Поширити

Вона також звернула увагу й на те, що новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні "оголосив у своїй промові до парламенту, що ми маємо намір приєднатися до Європи".

Тож ми чітко шукаємо шляхи зміцнення наших зв'язків з Європою, щоб підтримати Україну як європейську країну.

Нагадаємо, на початку травня уряд Канади розпочав юридичну процедуру для конфіскації російського літака Ан-124 "Руслан", який застряг в аеропорту Торонто з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.