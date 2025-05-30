Канада виявила готовність допомогти Україні з розмінуванням Чорного моря
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Канада виявила готовність допомогти Україні з розмінуванням Чорного моря

міна

Пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що військово-морські сили її країни готові допомогти Україні з розмінуванням Чорного моря.

Головні тези:

  • Посол Канади в Україні заявила про готовність військово-морських сил Канади допомогти Україні з розмінуванням Чорного моря.
  • Канада виступає за підтримку України та Європи, як свідчить активна участь країни у підтримці українських ініціатив та санкцій проти Росії.
  • Новий прем'єр-міністр Канади висловив готовність приєднатися до Європи, що свідчить про позицію країни щодо зміцнення відносин з Європою та підтримки України.

ВМС Канади допоможуть Україні з розмінуванням Чорного моря

Про це вона сказала 30 травня під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum.

Цмоць заявила, що Канада продовжує підтримувати Україну та всю Європу. За її словами, її країна готова допомогти Україні з розмінуванням Чорного моря.

Якою буде наша подальша підтримка України? Наприклад, у нас є канадські ВМС, які готові допомагати з розмінуванням Чорного моря. Так, на перший погляд, може здаватися, що Канада далеко (від України та її проблем — ред.). Але ми маємо чітку позицію — Канада з Україною та Європою.

Вона також звернула увагу й на те, що новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні "оголосив у своїй промові до парламенту, що ми маємо намір приєднатися до Європи".

Тож ми чітко шукаємо шляхи зміцнення наших зв'язків з Європою, щоб підтримати Україну як європейську країну.

Нагадаємо, на початку травня уряд Канади розпочав юридичну процедуру для конфіскації російського літака Ан-124 "Руслан", який застряг в аеропорту Торонто з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Варто звернути увагу, що Канада стала першою країною, яка ухвалила закон про процедуру конфіскації російських активів на користь України.

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