Канада предоставляет Украине новую военную помощь

7 июня власти Канады официально подтвердили, что оказывают Украине военную помощь на сумму более 35 млн канадских долларов (около 25,5 млн дом).

Канада продолжает поддерживать Украину

С официальным заявлением по этому поводу выступила пресс-служба Минобороны страны.

Она обращает внимание, что глава ведомства Дэвид Дж. Макгинти принял участие в 28-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В ходе переговоров сторон он сообщил, что Оттава готова передать Украине военную помощь в размере 35 млн канадских долларов.

Как отметил Дэвид Дж. Макгинти, 30 млн канадских долларов будут потрачены на бронетранспортеры Coyote и Bison, а также новое оборудование и боеприпасы от канадских компаний.

Что важно понимать, это дополнение к предварительной передаче 64 бронемашин Coyote, прибывших в Украину в декабре 2024 года.

Согласно данным журналистов, остальные 5 млн. канадских долларов будут потрачены на комплекты радиоэлектронной борьбы от канадской оборонной промышленности.