Канада надає Україні нову військову допомогу
Категорія
Світ
Дата публікації

Канада надає Україні нову військову допомогу

Канада продовжує підтримувати Україну
Джерело:  online.ua

7 червня влада Канада офіційно підтвердила, що надає Україні військову допомогу на суму понад 35 млн канадських доларів (близько 25,5 млн дом).

Головні тези:

  • Допомога включає постачання бронетранспортерів та обладнання від канадських компаній.
  • Щонайменше 5 млн канадських доларів підуть на комплекти радіоелектронної боротьби від канадської оборонної промисловості.

Канада продовжує підтримувати Україну

З офіційною заявою з цього приводу виступила пресслужба Міноборони країни.

Вона звертає увагу на те, що глава відомства Девід Дж. Макгінті взяв участь у 28-му засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Під час переговорів сторін він повідомив, що Оттава готова передати Україні військову допомогу на 35 млн канадських доларів.

Як зазначив Девід Дж. Макгінті, 30 млн канадських доларів будуть витрачені на – на бронетранспортери Coyote та Bison, а також нове обладнання й боєприпаси від канадських компаній.

Що важливо розуміти, це доповнення до попередньої передачі 64 бронемашин Coyote, які прибули в Україну в грудні 2024 року.

Згідно з даними журналістів, інші 5 млн канадських доларів будуть витрачені на комплекти радіоелектронної боротьби від канадської оборонної промисловості.

Зазначимо, на 28-й зустрічі у форматі "Рамштайн", що відбулася у штаб-квартирі НАТО, Україна та держави партнери домовилися про створення механізму оборонного виробництва.

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