Канада надає Україні нову військову допомогу

7 червня влада Канада офіційно підтвердила, що надає Україні військову допомогу на суму понад 35 млн канадських доларів (близько 25,5 млн дом).

Канада продовжує підтримувати Україну

З офіційною заявою з цього приводу виступила пресслужба Міноборони країни.

Вона звертає увагу на те, що глава відомства Девід Дж. Макгінті взяв участь у 28-му засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Під час переговорів сторін він повідомив, що Оттава готова передати Україні військову допомогу на 35 млн канадських доларів.

Як зазначив Девід Дж. Макгінті, 30 млн канадських доларів будуть витрачені на – на бронетранспортери Coyote та Bison, а також нове обладнання й боєприпаси від канадських компаній.

Що важливо розуміти, це доповнення до попередньої передачі 64 бронемашин Coyote, які прибули в Україну в грудні 2024 року.

Згідно з даними журналістів, інші 5 млн канадських доларів будуть витрачені на комплекти радіоелектронної боротьби від канадської оборонної промисловості.