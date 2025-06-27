Трамп заявил о срочном прекращении переговоров о торговле с Канадой

США 27 июня объявили о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой и пригрозили введением новых пошлин.

Трамп обиделся на Канаду: в чем дело

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

Мы только что получили информацию, что Канада, страна, с которой очень сложно торговать, в том числе из-за того, что она в течение многих лет взимала с наших фермеров пошлины в размере до 400% на молочные продукты, объявила о введении налога на цифровые услуги для американских технологических компаний, что является прямым и откровенным нападением на нашу страну. Дональд Трамп Президент США

По его мнению, канадцы "копируют Европейский Союз", который поступил так же и сейчас также ведет переговоры с США.

Учитывая этот возмутительный налог, мы прекращаем все переговоры о торговле с Канадой, которая вступает в силу немедленно. Мы сообщим Канаде о пошлине, которую она будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами Америки в течение следующих семи дней. Спасибо за внимание к этому вопросу!

Отметим, что в этом году Канада начала активно развивать сотрудничество с ЕС. Это произошло на фоне того, что отношения Оттавы и Вашингтона испортились после прихода к власти в США Дональда Трампа.