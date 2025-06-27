Трамп заявил о срочном прекращении переговоров о торговле с Канадой

США 27 июня объявили о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой и пригрозили введением новых пошлин.
Главные тезисы
- Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой из-за затянутых переговоров и введения нового налога на американские технологические компании.
- Канада начала активно сотрудничать с Европейским Союзом как ответ на напряженные отношения с США, вызванные приходом к власти Дональда Трампа.
- Трамп заявил, что прекращение переговоров с Канадой вступает в силу немедленно, и пригрозил введением новых пошлин, о которых будет сообщено в течение следующих семи дней.
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Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.
По его мнению, канадцы "копируют Европейский Союз", который поступил так же и сейчас также ведет переговоры с США.
Учитывая этот возмутительный налог, мы прекращаем все переговоры о торговле с Канадой, которая вступает в силу немедленно. Мы сообщим Канаде о пошлине, которую она будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами Америки в течение следующих семи дней. Спасибо за внимание к этому вопросу!
Отметим, что в этом году Канада начала активно развивать сотрудничество с ЕС. Это произошло на фоне того, что отношения Оттавы и Вашингтона испортились после прихода к власти в США Дональда Трампа.
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