Україна отримає від Латвії понад 40 бронетранспортерів Patria
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Латвії понад 40 бронетранспортерів Patria

Міноборони України
бронетранспортери Patria

Україна отримає від Латвії 42 бойові машини для підсилення Сил оборони.

Головні тези:

  • Україна отримає від Латвії 42 бойові машини Patria для підсилення Сил оборони.
  • Передача сучасної техніки від Латвії до України забезпечить посилення мобільності та ефективності на полі бою.
  • Латвія планує спрямувати 0.25% свого ВВП на військову допомогу Україні, що свідчить про довгострокову стратегічну підтримку.

Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria

Відповідне рішення напередодні ухвалив латвійський уряд.

Перші бронетранспортери Patria 6x6, виготовлені в Латвії, вже незабаром надійдуть до підрозділів Сил оборони.

Це сучасна техніка, яка значно посилить мобільність і ефективність української армії на полі бою.

Важливо, що Латвія планує спрямувати 0.25% свого ВВП на військову допомогу Україні цього року і наступного.

Це приклад стратегічної підтримки та справжньої солідарності, яка забезпечує довгострокове посилення нашої обороноздатності.

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