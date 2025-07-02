Україна отримає від Латвії понад 40 бронетранспортерів Patria

Україна отримає від Латвії 42 бойові машини для підсилення Сил оборони.
Головні тези:
- Україна отримає від Латвії 42 бойові машини Patria для підсилення Сил оборони.
- Передача сучасної техніки від Латвії до України забезпечить посилення мобільності та ефективності на полі бою.
- Латвія планує спрямувати 0.25% свого ВВП на військову допомогу Україні, що свідчить про довгострокову стратегічну підтримку.
Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria
Відповідне рішення напередодні ухвалив латвійський уряд.
Це сучасна техніка, яка значно посилить мобільність і ефективність української армії на полі бою.
Важливо, що Латвія планує спрямувати 0.25% свого ВВП на військову допомогу Україні цього року і наступного.
Це приклад стратегічної підтримки та справжньої солідарності, яка забезпечує довгострокове посилення нашої обороноздатності.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-