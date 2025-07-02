Україна отримає від Латвії понад 40 бронетранспортерів Patria

Україна отримає від Латвії 42 бойові машини для підсилення Сил оборони.

Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria

Відповідне рішення напередодні ухвалив латвійський уряд.

Перші бронетранспортери Patria 6x6, виготовлені в Латвії, вже незабаром надійдуть до підрозділів Сил оборони. Поширити

Це сучасна техніка, яка значно посилить мобільність і ефективність української армії на полі бою.

Важливо, що Латвія планує спрямувати 0.25% свого ВВП на військову допомогу Україні цього року і наступного.