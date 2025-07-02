Украина получит от Латвии более 40 бронетранспортеров Patria

Украина получит от Латвии 42 боевых машин для усиления Сил обороны.
Главные тезисы
- Украина получит от Латвии 42 бронетранспортера Patria для усиления своих сил обороны.
- Передача современной военной техники позволит значительно увеличить мобильность и эффективность украинской армии на поле боя.
- Латвия выделяет 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине, демонстрируя долгосрочную стратегическую поддержку.
Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria
Соответствующее решение накануне приняло латвийское правительство.
Это современная техника, значительно усилившая мобильность и эффективность украинской армии на поле боя.
Важно, что Латвия планирует направить 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине в этом году и следующем.
Это пример стратегической поддержки и подлинной солидарности, обеспечивающей долгосрочное усиление нашей обороноспособности.
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