Украина получит от Латвии более 40 бронетранспортеров Patria

Украина получит от Латвии 42 боевых машин для усиления Сил обороны.

Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria

Соответствующее решение накануне приняло латвийское правительство.

Первые бронетранспортеры Patria 6x6, изготовленные в Латвии, уже в скором времени поступят в подразделения Сил обороны. Поделиться

Это современная техника, значительно усилившая мобильность и эффективность украинской армии на поле боя.

Важно, что Латвия планирует направить 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине в этом году и следующем.