Украина получит от Латвии более 40 бронетранспортеров Patria
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит от Латвии более 40 бронетранспортеров Patria

Минобороны Украины
Patria
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Украина получит от Латвии 42 боевых машин для усиления Сил обороны.

Главные тезисы

  • Украина получит от Латвии 42 бронетранспортера Patria для усиления своих сил обороны.
  • Передача современной военной техники позволит значительно увеличить мобильность и эффективность украинской армии на поле боя.
  • Латвия выделяет 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине, демонстрируя долгосрочную стратегическую поддержку.

Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria

Соответствующее решение накануне приняло латвийское правительство.

Первые бронетранспортеры Patria 6x6, изготовленные в Латвии, уже в скором времени поступят в подразделения Сил обороны.

Это современная техника, значительно усилившая мобильность и эффективность украинской армии на поле боя.

Важно, что Латвия планирует направить 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине в этом году и следующем.

Это пример стратегической поддержки и подлинной солидарности, обеспечивающей долгосрочное усиление нашей обороноспособности.

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