Латвия передала ВСУ 100 FPV-дронов собственного производства.

Латвия в рамках общественной благотворительной инициативы «Беспилотники для ВСУ» передала Украине 100 FPV-дронов собственного производства.
Главные тезисы
- Латвия передала 100 FPV-дронов собственного производства в рамках благотворительной инициативы «Беспилотники для ВСУ».
- Средства на покупку дронов собраны в результате благотворительного мероприятия министра иностранных дел Латвии Байбы Браже.
- Дроны будут переданы двум украинским военным частям: 21-й бригаде ВСУ и бригаде Национальной полиции Украины «Лють».
Украина получила 100 латвийских FPV-дронов
Денежные средства на приобретение дронов были собраны, в частности, во время благотворительной инициативы министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, которая в мае 2024 года пробежала Рижский полумарафон и призвала соотечественников делать пожертвования на беспилотники для ВСУ.
В настоящее время проект, осуществляемый посольством Украины в Латвии и латвийский благотворительный фонд Ziedot.lv, собрал около 130 тыс евро.
При координации посольства Украины в Латвии эти беспилотники будут переданы непосредственно двум украинским военным частям — 21-й бригаде ВСУ и бригаде Национальной полиции Украины "Лют".
С 24 февраля 2022 года правительство Латвии, общество и неправительственные организации предоставили Украине
военную помощь на сумму не менее 524 млн евро,
гуманитарную помощь и поддержку украинскому правительству на сумму не менее 71 млн евро,
выделили не менее 234 млн евро на помощь беженцам от войны,
предоставили не менее 12 млн евро на развитие Украины.
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