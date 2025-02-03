Латвия передала ВСУ 100 FPV-дронов собственного производства.

Латвия в рамках общественной благотворительной инициативы «Беспилотники для ВСУ» передала Украине 100 FPV-дронов собственного производства.

Украина получила 100 латвийских FPV-дронов

Денежные средства на приобретение дронов были собраны, в частности, во время благотворительной инициативы министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, которая в мае 2024 года пробежала Рижский полумарафон и призвала соотечественников делать пожертвования на беспилотники для ВСУ.

В настоящее время проект, осуществляемый посольством Украины в Латвии и латвийский благотворительный фонд Ziedot.lv, собрал около 130 тыс евро.

При координации посольства Украины в Латвии эти беспилотники будут переданы непосредственно двум украинским военным частям — 21-й бригаде ВСУ и бригаде Национальной полиции Украины "Лют".

С 24 февраля 2022 года правительство Латвии, общество и неправительственные организации предоставили Украине