Латвія передала ЗСУ 100 FPV-дронів власного виробництва

Латвія в межах громадської благодійної ініціативи «Безпілотники для ЗСУ» передала Україні 100 FPV-дронів власного виробництва.

Україна отримала 100 латвійських FPV-дронів

Кошти на придбання дронів були зібрані, зокрема, під час благодійної ініціативи міністра закордонних справ Латвії Байби Браже, яка у травні 2024 року пробігла Ризький напівмарафон і закликала співвітчизників робити пожертви на безпілотники для ЗСУ.

Наразі проєкт, який здійснюють посольство України в Латвії та латвійський благодійний фонд Ziedot.lv, зібрав близько 130 тис євро.

За координації посольства України в Латвії ці безпілотники будуть передані безпосередньо двом українським військовим частинам — 21-й бригаді ЗСУ та бригаді Національної поліції України «Лють».

З 24 лютого 2022 року уряд Латвії, суспільство та неурядові організації надали Україні^