Латвія передала ЗСУ 100 FPV-дронів власного виробництва

Латвія в межах громадської благодійної ініціативи «Безпілотники для ЗСУ» передала Україні 100 FPV-дронів власного виробництва.
Головні тези:
- Латвія передала 100 FPV-дронів власного виробництва у межах громадської благодійної ініціативи «Безпілотники для ЗСУ».
- Кошти на придбання дронів були зібрані під час благодійного заходу міністра закордонних справ Латвії Байби Браже.
- Дрони будуть передані безпосередньо двом українським військовим частинам — 21-й бригаді ЗСУ та бригаді Національної поліції України «Лють».
Україна отримала 100 латвійських FPV-дронів
Кошти на придбання дронів були зібрані, зокрема, під час благодійної ініціативи міністра закордонних справ Латвії Байби Браже, яка у травні 2024 року пробігла Ризький напівмарафон і закликала співвітчизників робити пожертви на безпілотники для ЗСУ.
Наразі проєкт, який здійснюють посольство України в Латвії та латвійський благодійний фонд Ziedot.lv, зібрав близько 130 тис євро.
За координації посольства України в Латвії ці безпілотники будуть передані безпосередньо двом українським військовим частинам — 21-й бригаді ЗСУ та бригаді Національної поліції України «Лють».
З 24 лютого 2022 року уряд Латвії, суспільство та неурядові організації надали Україні^
військову допомогу на суму не менше 524 млн євро,
гуманітарну допомогу та підтримку українському уряду на суму не менше 71 млн євро,
виділили не менше 234 млн євро на допомогу біженцям від війни,
надали не менше 12 млн євро на розвиток України.
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