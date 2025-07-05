Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов

Вчера противник нанес четыре ракетных и 74 авиационных удара, применил 14 ракет и сбросил 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 6312 обстрелов, в том числе 118 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5250 дронов-камикадзе.