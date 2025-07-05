Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов

За прошедшие сутки Силы обороны Украины успели ликвидировать 1050 российских оккупантов. Кроме того, бойцы ВСУ успешно обезвредили 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 306 беспилотных летательных аппаратов, 3 ракеты и 149 единиц автомобильной техники врага.
Главные тезисы
- Начался 1228-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- 4 июля на фронте произошло 183 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 5 июля 2025 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 05.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 025 260 (+1050) человек,
танков — 10 990 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 22 953 (+7) ед;
артиллерийских систем — 29 921 (+56) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 43 609 (+306) ед;
Крылатых ракет — 3 439 (+3) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 54148 (+149) ед.
Генштаб ВСУ также отметил, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, средство противовоздушной обороны противника, пункт управления БпЛА, состав боеприпасов врага.
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