"Украине нужны Patriot". Трамп выступил с новым громким заявлением

Американский лидер Дональд Трамп пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путина настроен продолжать захватническую войну против Украины и убивать мирное население. На этом фоне он заговорил о помощи украинцам со стороны США.

Трамп заявил, что продолжит помогать Украине

Президент США в очередной раз выразил свое разочарование после переговоров с нелегитимным главой Кремля.

Похоже, Путин хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей, — считает Трамп. Поделиться

После этого американский лидер добавил, что Штаты продолжат помогать Украине:

Мы помогали им и продолжаем помогать. Ситуация достаточно сложная. Увидим, что будет дальше. Я уже говорил вам, что был очень недоволен разговором с президентом Путиным. Дональд Трамп Президент США

Кроме того, глава Белого дома начал утверждать, что относится к России жестче, чем к Ирану, который он, как известно, бомбил.

Трамп добавил, что обсуждал с Путиным тему усиления санкционного давления на РФ.

Мы много говорили о санкциях. Я бы не сказал, что он им рад. Да, ему удавалось с ними справиться, но это были санкции Байдена. А мои довольно жесткие. Возможно они будут введены. Он это знает, он профессионал. Поделиться

Американский лидер также признал, что Украине нужно еще больше помощи.

Украине нужны Patriot для защиты. Я не хочу, чтобы люди гибли. Им понадобится что-нибудь для защиты. Поделиться

Когда журналист поинтересовался, готов ли Трамп предоставить Киеву еще Patriot, Трамп ответил: