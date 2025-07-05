"Украине нужны Patriot". Трамп выступил с новым громким заявлением
Категория
Политика
Дата публикации

"Украине нужны Patriot". Трамп выступил с новым громким заявлением

Трамп заявил, что продолжит помогать Украине
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Источник:  online.ua

Американский лидер Дональд Трамп пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путина настроен продолжать захватническую войну против Украины и убивать мирное население. На этом фоне он заговорил о помощи украинцам со стороны США.

Главные тезисы

  • Трамп подчеркивает необходимость защиты мирного населения Украины от российской агрессии.
  • Он уверяет, что относится к России жестко и обсуждал с Путиным усиление санкционного давления на Москву.

Трамп заявил, что продолжит помогать Украине

Президент США в очередной раз выразил свое разочарование после переговоров с нелегитимным главой Кремля.

Похоже, Путин хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей, — считает Трамп.

После этого американский лидер добавил, что Штаты продолжат помогать Украине:

Мы помогали им и продолжаем помогать. Ситуация достаточно сложная. Увидим, что будет дальше. Я уже говорил вам, что был очень недоволен разговором с президентом Путиным.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Кроме того, глава Белого дома начал утверждать, что относится к России жестче, чем к Ирану, который он, как известно, бомбил.

Трамп добавил, что обсуждал с Путиным тему усиления санкционного давления на РФ.

Мы много говорили о санкциях. Я бы не сказал, что он им рад. Да, ему удавалось с ними справиться, но это были санкции Байдена. А мои довольно жесткие. Возможно они будут введены. Он это знает, он профессионал.

Американский лидер также признал, что Украине нужно еще больше помощи.

Украине нужны Patriot для защиты. Я не хочу, чтобы люди гибли. Им понадобится что-нибудь для защиты.

Когда журналист поинтересовался, готов ли Трамп предоставить Киеву еще Patriot, Трамп ответил:

Мы рассмотрим этот вопрос.

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