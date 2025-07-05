"Украине нужны Patriot". Трамп выступил с новым громким заявлением

Американский лидер Дональд Трамп пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путина настроен продолжать захватническую войну против Украины и убивать мирное население. На этом фоне он заговорил о помощи украинцам со стороны США.
Главные тезисы
- Трамп подчеркивает необходимость защиты мирного населения Украины от российской агрессии.
- Он уверяет, что относится к России жестко и обсуждал с Путиным усиление санкционного давления на Москву.
Трамп заявил, что продолжит помогать Украине
Президент США в очередной раз выразил свое разочарование после переговоров с нелегитимным главой Кремля.
После этого американский лидер добавил, что Штаты продолжат помогать Украине:
Кроме того, глава Белого дома начал утверждать, что относится к России жестче, чем к Ирану, который он, как известно, бомбил.
Трамп добавил, что обсуждал с Путиным тему усиления санкционного давления на РФ.
Американский лидер также признал, что Украине нужно еще больше помощи.
Когда журналист поинтересовался, готов ли Трамп предоставить Киеву еще Patriot, Трамп ответил:
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