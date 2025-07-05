Силы обороны Украины поразили аэродром "Борисоглебск" в РФ

На этот раз под сокрушительный удар попал аэродром "Борисоглебск", находящийся на территории страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Поражены склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.
- Подробные результаты атаки будут объявлены чуть позже.
Украина поразила еще один вражеский аэродром
Как сообщает Генштаб ВСУ, новая успешная операция происходила с целью снижения возможностей России наносить воздушные удары по мирному украинскому населению.
Что важно понимать, это место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ.
Под удар украинских воинов на этот раз попал склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, возможно, другие самолеты российских захватчиков.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что результаты поражения уточняются.
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