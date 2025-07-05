Силы обороны Украины поразили аэродром "Борисоглебск" в РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили аэродром "Борисоглебск" в РФ

Генштаб ВСУ
Украина поразила еще один вражеский аэродром
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На этот раз под сокрушительный удар попал аэродром "Борисоглебск", находящийся на территории страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Поражены склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.
  • Подробные результаты атаки будут объявлены чуть позже.

Украина поразила еще один вражеский аэродром

Как сообщает Генштаб ВСУ, новая успешная операция происходила с целью снижения возможностей России наносить воздушные удары по мирному украинскому населению.

5 июля подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по аэродрому «Борисоглебск» в Воронежской области.

Что важно понимать, это место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

Под удар украинских воинов на этот раз попал склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, возможно, другие самолеты российских захватчиков.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что результаты поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских окупантов бить по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!

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