Силы обороны Украины поразили аэродром "Борисоглебск" в РФ

На этот раз под сокрушительный удар попал аэродром "Борисоглебск", находящийся на территории страны-агрессорки России.

Украина поразила еще один вражеский аэродром

Как сообщает Генштаб ВСУ, новая успешная операция происходила с целью снижения возможностей России наносить воздушные удары по мирному украинскому населению.

5 июля подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по аэродрому «Борисоглебск» в Воронежской области. Поделиться

Что важно понимать, это место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

Под удар украинских воинов на этот раз попал склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, возможно, другие самолеты российских захватчиков.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что результаты поражения уточняются.