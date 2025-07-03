"Дроноцид". ГУР отчиталось насчет операции по уничтожению российских операторов БпЛА
Категория
Украина
Дата публикации

"Дроноцид". ГУР отчиталось насчет операции по уничтожению российских операторов БпЛА

ГУР
"Дроноцид"
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"Дроноцид" - комплексная операция по уничтожению позиций российских операторов БПЛА, которую осуществили Силы обороны Украины и Главное управление разведки.

Главные тезисы

  • Операция “Дроноцид” - комплексная акция украинских вооруженных сил и ГУР по уничтожению российских операторов беспилотных летательных аппаратов.
  • На видео запечатлены уникальные кадры уничтожения 42 объектов, где находились российские убийцы.
  • Борьба за безопасность Украины продолжается, командование воздушных сил и другие подразделения активно ведут операции по обнаружению и уничтожению позиций вражеских операторов БпЛА.

Операция "Дроноцид": поражены 42 объекта

Приоритетное охота ― Департамент активных действий ГУР МО Украины, Командование Воздушных Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, подраздел Flight Skull Сил беспилотных систем совместно с ОТУ "Запорожье" и ОСУВ "Таврия" устроили месячники.

В ходе операции "Дроноцид" на участках ответственности Запорожского фронта бойцы украинских подразделений обнаружили 90 позиций и мест обитания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников.

Уничтожены и повреждены 42 объекта, где заседали российские убийцы.

На видео ― уникальные кадры превращения в молекулы позиций с московитами-летунами.

Вооруженная борьба за Украину продолжается! — отметили в ГУР.

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