"Дроноцид". ГУР отчиталось насчет операции по уничтожению российских операторов БпЛА

"Дроноцид" - комплексная операция по уничтожению позиций российских операторов БПЛА, которую осуществили Силы обороны Украины и Главное управление разведки.
Главные тезисы
- Операция “Дроноцид” - комплексная акция украинских вооруженных сил и ГУР по уничтожению российских операторов беспилотных летательных аппаратов.
- На видео запечатлены уникальные кадры уничтожения 42 объектов, где находились российские убийцы.
- Борьба за безопасность Украины продолжается, командование воздушных сил и другие подразделения активно ведут операции по обнаружению и уничтожению позиций вражеских операторов БпЛА.
Операция "Дроноцид": поражены 42 объекта
Приоритетное охота ― Департамент активных действий ГУР МО Украины, Командование Воздушных Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, подраздел Flight Skull Сил беспилотных систем совместно с ОТУ "Запорожье" и ОСУВ "Таврия" устроили месячники.
В ходе операции "Дроноцид" на участках ответственности Запорожского фронта бойцы украинских подразделений обнаружили 90 позиций и мест обитания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников.
Уничтожены и повреждены 42 объекта, где заседали российские убийцы.
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