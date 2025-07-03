"Дроноцид". ГУР звітувало щодо операції зі знищення російських операторів БпЛА

“Дроноцид” ― комплексна операція зі знищення позицій російських операторів БПЛА, яку здійснили Сили оборони України та Головне управління розвідки.
Головні тези:
- Комплексна операція “Дроноцид” була спрямована на знищення російських операторів безпілотників.
- Українські війська спільно з ГУР успішно виконали операцію, уражено 42 об'єкти.
- На відео зафіксовано унікальні кадри знищення позицій з російськими вбивцями.
Операція “Дроноцид”: уражено 42 об’єкти
Пріоритетне мисливство ― Департамент активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ “Запоріжжя” та ОСУВ “Таврія” влаштували місячник анігіляції російських дроноводів.
Упродовж операції “Дроноцид” на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників.
Знищено та пошкоджено ― 42 об’єкти, де засідали російські вбивці.
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