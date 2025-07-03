"Дроноцид". ГУР звітувало щодо операції зі знищення російських операторів БпЛА
Категорія
Україна
Дата публікації

"Дроноцид". ГУР звітувало щодо операції зі знищення російських операторів БпЛА

ГУР
ГУР
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“Дроноцид” ― комплексна операція зі знищення позицій російських операторів БПЛА, яку здійснили Сили оборони України та Головне управління розвідки.

Головні тези:

  • Комплексна операція “Дроноцид” була спрямована на знищення російських операторів безпілотників.
  • Українські війська спільно з ГУР успішно виконали операцію, уражено 42 об'єкти.
  • На відео зафіксовано унікальні кадри знищення позицій з російськими вбивцями.

Операція “Дроноцид”: уражено 42 об’єкти

Пріоритетне мисливство ― Департамент активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ “Запоріжжя” та ОСУВ “Таврія” влаштували місячник анігіляції російських дроноводів.

Упродовж операції “Дроноцид” на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників.

Знищено та пошкоджено ― 42 об’єкти, де засідали російські вбивці.

На відео ― унікальні кадри перетворення на молекули позицій з московитами-літунами.

Збройна боротьба за Україну триває! — зазначили у ГУР.

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