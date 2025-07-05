Сили оборони України уразили аеродром "Борисоглєбськ" у РФ
Категорія
Події
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Сили оборони України уразили аеродром "Борисоглєбськ" у РФ

Генштаб ЗСУ
Україна уразила ще один ворожий аеродром
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Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про нове досягнення українських оборонці поза межами фронту. Цього разу під нищівний удар потрапив аеродром “Борисоглєбськ”, що знаходиться на території країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  • Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.
  • Детальні результати атаки будуть оголошені згодом.

Україна уразила ще один ворожий аеродром

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, нова успішна операція відбувалася з метою зниження можливостей Росії завдавати повітряних ударів по мирному українському населенню.

5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбськ», що у Воронезькій області.

Що важливо розуміти, це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Під удар українських воїнів цього разу потрапив склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, цілком можливо, інші літаки російських загарбників.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що результати ураження наразі уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!

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