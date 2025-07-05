Сили оборони України уразили аеродром "Борисоглєбськ" у РФ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про нове досягнення українських оборонці поза межами фронту. Цього разу під нищівний удар потрапив аеродром “Борисоглєбськ”, що знаходиться на території країни-агресорки Росії.

Україна уразила ще один ворожий аеродром

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, нова успішна операція відбувалася з метою зниження можливостей Росії завдавати повітряних ударів по мирному українському населенню.

5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбськ», що у Воронезькій області. Поширити

Що важливо розуміти, це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Під удар українських воїнів цього разу потрапив склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, цілком можливо, інші літаки російських загарбників.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що результати ураження наразі уточнюються.