Сили оборони України уразили аеродром "Борисоглєбськ" у РФ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про нове досягнення українських оборонці поза межами фронту. Цього разу під нищівний удар потрапив аеродром “Борисоглєбськ”, що знаходиться на території країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.
- Детальні результати атаки будуть оголошені згодом.
Україна уразила ще один ворожий аеродром
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, нова успішна операція відбувалася з метою зниження можливостей Росії завдавати повітряних ударів по мирному українському населенню.
Що важливо розуміти, це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ.
Під удар українських воїнів цього разу потрапив склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, цілком можливо, інші літаки російських загарбників.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що результати ураження наразі уточнюються.
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