Ліквідація замкомандувача ВМФ Росії. Чому це вкрай важливо для України

Міністерство оборони Великої Британії після детального аналізу дійшло висновку, що ліквідація російських генералів, зокрема й Михайла Гудкова, може вкрай негативно вплинути на систему управління в окремих підрозділах сил країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- Україна використовує ефективні інструменти для ліквідації високопоставлених офіцерів РФ.
- Втрата такої кількості фіцерів уже підірвала систему командування ворога.
Британія оцінила нове досягнення України
Згідно з даними британських розвідників, заступник командувача Військово-морського флоту Росії Михаїл Гудков, якого українські сили ліквідували кілька днів тому, став щонайменше другим високопоставленим генералом, який загинув з початку 2025 року.
Країна-агресорка РФ не може ігнорувати той факт, що загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну вона втратила щонайменше 16 генералів.
Як уже згадувалося раніше, генерал-майор Михаїл Гудков був ліквідований 2 липня на російській Курщині.
Що важливо розуміти, його призначили заступником головнокомандувача ВМФ Росії наприкінці березня, а до цього командував 155-ою бригадою морської піхоти, що причетна до страт воїнів ЗСУ.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-