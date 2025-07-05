Ліквідація замкомандувача ВМФ Росії. Чому це вкрай важливо для України
Категорія
Україна
Дата публікації

Ліквідація замкомандувача ВМФ Росії. Чому це вкрай важливо для України

Міноборони Британії
Британія оцінила нове досягнення України

Міністерство оборони Великої Британії після детального аналізу дійшло висновку, що ліквідація російських генералів, зокрема й Михайла Гудкова, може вкрай негативно вплинути на систему управління в окремих підрозділах сил країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  • Україна використовує ефективні інструменти для ліквідації високопоставлених офіцерів РФ.
  • Втрата такої кількості фіцерів уже підірвала систему командування ворога.

Британія оцінила нове досягнення України

Згідно з даними британських розвідників, заступник командувача Військово-морського флоту Росії Михаїл Гудков, якого українські сили ліквідували кілька днів тому, став щонайменше другим високопоставленим генералом, який загинув з початку 2025 року.

Країна-агресорка РФ не може ігнорувати той факт, що загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну вона втратила щонайменше 16 генералів.

Втрата такої кількості високопоставлених офіцерів, ймовірно, підірвала систему командування та управління в деяких підрозділах Збройних сил Росії. Це, ймовірно, призвело до тактичних та оперативних труднощів Росії під час війни, — оголосило свій висновок Міноборони Великої Британії.

Як уже згадувалося раніше, генерал-майор Михаїл Гудков був ліквідований 2 липня на російській Курщині.

Що важливо розуміти, його призначили заступником головнокомандувача ВМФ Росії наприкінці березня, а до цього командував 155-ою бригадою морської піхоти, що причетна до страт воїнів ЗСУ.

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