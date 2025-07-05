Ліквідація замкомандувача ВМФ Росії. Чому це вкрай важливо для України

Міністерство оборони Великої Британії після детального аналізу дійшло висновку, що ліквідація російських генералів, зокрема й Михайла Гудкова, може вкрай негативно вплинути на систему управління в окремих підрозділах сил країни-агресорки Росії.

Британія оцінила нове досягнення України

Згідно з даними британських розвідників, заступник командувача Військово-морського флоту Росії Михаїл Гудков, якого українські сили ліквідували кілька днів тому, став щонайменше другим високопоставленим генералом, який загинув з початку 2025 року.

Країна-агресорка РФ не може ігнорувати той факт, що загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну вона втратила щонайменше 16 генералів.

Втрата такої кількості високопоставлених офіцерів, ймовірно, підірвала систему командування та управління в деяких підрозділах Збройних сил Росії. Це, ймовірно, призвело до тактичних та оперативних труднощів Росії під час війни, — оголосило свій висновок Міноборони Великої Британії. Поширити

Як уже згадувалося раніше, генерал-майор Михаїл Гудков був ліквідований 2 липня на російській Курщині.

Що важливо розуміти, його призначили заступником головнокомандувача ВМФ Росії наприкінці березня, а до цього командував 155-ою бригадою морської піхоти, що причетна до страт воїнів ЗСУ.