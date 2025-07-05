Путін намагається втягнути Лаос у війну проти України

Головне управління розвідки України попереджає, що режим російського диктатора Володимира Путіна наразі робить все можливе, щоб втягнути Лаос в агресію проти України. Що важливо розуміти, Лаос — це держава в Південно-Східній Азії, що межує на півночі з Китаєм, а на сході з В'єтнамом.

Що відомо про новий план Путіна

Як вдалося дізнатися ГУР, Кремль не може ігнорувати колосальні втрати на фронті, а також невпинне виснаження ресурсів для ведення війни.

Саме тому диктатор та його команда активно шукають можливості для продовження терору проти України.

Окрім масового залучення найманців із країн Африки та Азії, а також підрозділів КНДР, кремль опрацьовує можливість втягнення у війну так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях. Чергова країна, яку росія намагається втягнути у війну, — Лаос. Поширити

Уже зараз країна-агресорка організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій Курської області РФ.

Наразі керівництво країни згодилося відправити до Росії до 50 “військовослужбовців-саперів” і сприяти розмінуванню Курщини.

Ба більше, стало відомо, що Лаос надає безоплатну допомогу агресору шляхом проведення реабілітаційних заходів для поранених російських окупантів.