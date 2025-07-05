Путін намагається втягнути Лаос у війну проти України

Головне управління розвідки України попереджає, що режим російського диктатора Володимира Путіна наразі робить все можливе, щоб втягнути Лаос в агресію проти України. Що важливо розуміти, Лаос — це держава в Південно-Східній Азії, що межує на півночі з Китаєм, а на сході з В'єтнамом.
Головні тези:
- Лаос має намір відправити до Росії своїх саперів для розміновування Курщини.
- Росія намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території.
Що відомо про новий план Путіна
Як вдалося дізнатися ГУР, Кремль не може ігнорувати колосальні втрати на фронті, а також невпинне виснаження ресурсів для ведення війни.
Саме тому диктатор та його команда активно шукають можливості для продовження терору проти України.
Уже зараз країна-агресорка організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій Курської області РФ.
Наразі керівництво країни згодилося відправити до Росії до 50 “військовослужбовців-саперів” і сприяти розмінуванню Курщини.
Ба більше, стало відомо, що Лаос надає безоплатну допомогу агресору шляхом проведення реабілітаційних заходів для поранених російських окупантів.
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