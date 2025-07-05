Путін намагається втягнути Лаос у війну проти України
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін намагається втягнути Лаос у війну проти України

ГУР
Що відомо про новий план Путіна

Головне управління розвідки України попереджає, що режим російського диктатора Володимира Путіна наразі робить все можливе, щоб втягнути Лаос в агресію проти України. Що важливо розуміти, Лаос — це держава в Південно-Східній Азії, що межує на півночі з Китаєм, а на сході з В'єтнамом.

Головні тези:

  • Лаос має намір відправити до Росії своїх саперів для розміновування Курщини.
  • Росія намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території.

Що відомо про новий план Путіна

Як вдалося дізнатися ГУР, Кремль не може ігнорувати колосальні втрати на фронті, а також невпинне виснаження ресурсів для ведення війни.

Саме тому диктатор та його команда активно шукають можливості для продовження терору проти України.

Окрім масового залучення найманців із країн Африки та Азії, а також підрозділів КНДР, кремль опрацьовує можливість втягнення у війну так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях. Чергова країна, яку росія намагається втягнути у війну, — Лаос.

Уже зараз країна-агресорка організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій Курської області РФ.

Наразі керівництво країни згодилося відправити до Росії до 50 “військовослужбовців-саперів” і сприяти розмінуванню Курщини.

Ба більше, стало відомо, що Лаос надає безоплатну допомогу агресору шляхом проведення реабілітаційних заходів для поранених російських окупантів.

Росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України,  — попереджає ГУР.

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