4 липня на околиці тимчасово окупованого населеного пункту Стрілкове Херсонської області вибухнув Chevrolet Aveo. Всередині автомобіля перебувало троє загарбників, операторів БпЛА так званого центру спецпризначення безпілотних систем російської окупаційної армії “Барс-Сармат”.
Головні тези:
- ГУР МО України підірвало російських операторів БпЛА на Херсонщині, які становили загрозу для безпеки та обороноздатності України.
- Ліквідована група операторів належала до центру Барс-Сармат, що спеціалізується на випробуванні нових роботизованих систем.
- Російський центр “Барс-Сармат” був сформований на окупованій території Запорізької області та мав у своєму складі декілька загонів.
ГУР підірвало російських операторів БпЛА на ТОТ Херсонщини
Усі троє загарбників включно зі старшим ворожої групи, що становила загрозу для Сил безпеки і оборони України та тероризувала цивільне населення Херсонщини, відправились на концерт Йосіфа Кобзона.
Так званий центр “Барс-Сармат” сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем, зокрема БпЛА, робототехнічних комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів управління та звʼязку.
Так званий командир вказаного підрозділу ― екскерівник “Роскосмосу” Дмитро Рогозін.
До структури російського центру “Барс-Сармат” належать декілька загонів. Ліквідована група входила до групи “Барс-1”, що дислокується в окупованому Генічеську. Ватажок “Барс-1” з позивним “Корсар” ― на ілюстративному фото поруч з Роґозіним.
ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
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