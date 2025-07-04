ГУР ліквідувало трьох російських операторів БпЛА на окупованій Херсонщині
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ГУР ліквідувало трьох російських операторів БпЛА на окупованій Херсонщині

ГУР
авто
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4 липня на околиці тимчасово окупованого населеного пункту Стрілкове Херсонської області вибухнув Chevrolet Aveo. Всередині автомобіля перебувало троє загарбників, операторів БпЛА так званого центру спецпризначення безпілотних систем російської окупаційної армії “Барс-Сармат”.

Головні тези:

  • ГУР МО України підірвало російських операторів БпЛА на Херсонщині, які становили загрозу для безпеки та обороноздатності України.
  • Ліквідована група операторів належала до центру Барс-Сармат, що спеціалізується на випробуванні нових роботизованих систем.
  • Російський центр “Барс-Сармат” був сформований на окупованій території Запорізької області та мав у своєму складі декілька загонів.

ГУР підірвало російських операторів БпЛА на ТОТ Херсонщини

Усі троє загарбників включно зі старшим ворожої групи, що становила загрозу для Сил безпеки і оборони України та тероризувала цивільне населення Херсонщини, відправились на концерт Йосіфа Кобзона.

Так званий центр “Барс-Сармат” сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем, зокрема БпЛА, робототехнічних комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів управління та звʼязку.

Так званий командир вказаного підрозділу ― екскерівник “Роскосмосу” Дмитро Рогозін.

До структури російського центру “Барс-Сармат” належать декілька загонів. Ліквідована група входила до групи “Барс-1”, що дислокується в окупованому Генічеську. Ватажок “Барс-1” з позивним “Корсар” ― на ілюстративному фото поруч з Роґозіним.

Окупант РФ “Корсар”

ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

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