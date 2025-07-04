ГУР ліквідувало трьох російських операторів БпЛА на окупованій Херсонщині

ГУР підірвало російських операторів БпЛА на ТОТ Херсонщини

Усі троє загарбників включно зі старшим ворожої групи, що становила загрозу для Сил безпеки і оборони України та тероризувала цивільне населення Херсонщини, відправились на концерт Йосіфа Кобзона.

Так званий центр “Барс-Сармат” сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем, зокрема БпЛА, робототехнічних комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів управління та звʼязку.

Так званий командир вказаного підрозділу ― екскерівник “Роскосмосу” Дмитро Рогозін.

До структури російського центру “Барс-Сармат” належать декілька загонів. Ліквідована група входила до групи “Барс-1”, що дислокується в окупованому Генічеську. Ватажок “Барс-1” з позивним “Корсар” ― на ілюстративному фото поруч з Роґозіним.

Окупант РФ “Корсар”

ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.