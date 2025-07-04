ГУР ликвидировало трех российских операторов БпЛА на оккупированной Херсонщине

ГУР подорвало российских операторов БпЛА на ТОТ Херсонщины

Все трое захватчиков, включая старшего вражеской группы, которая представляла угрозу для Сил безопасности и обороны Украины и терроризировала гражданское население Херсонщины, отправились на концерт Иосифа Кобзона.

Так называемый центр "Барс-Сармат" сформировали в 2024 году на временно оккупированной территории Запорожской области. Он специализируется на испытании и боевом применении новых роботизированных и электронных систем, в частности, БПЛА, робототехнических комплексов, систем радиоэлектронной разведки и борьбы, а также средств управления и связи.

Так называемый командир указанного подразделения — эксруководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В структуру российского центра "Барс-Сармат" относятся несколько отрядов. Ликвидированная группа входила в группу "Барс-1", которая дислоцируется в оккупированном Геническом. Главарь "Барс-1" с позывным "Корсар" — на иллюстративном фото рядом с Рогозиным.

Оккупант РФ "Корсар"

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.