4 июля на окраине временно оккупированного населенного пункта Стрелковое Херсонской области взорвался Chevrolet Aveo. Внутри автомобиля находились трое захватчиков, операторов БпЛА так называемого центра спецназначения беспилотных систем российской оккупационной армии "Барс-Сармат".
Главные тезисы
- ГУР МО Украины успешно нейтрализовало российских операторов БПЛА на оккупированной Херсонщине.
- Ликвидированная группа принадлежала центру "Барс-Сармат", специализирующемуся на испытании новых роботизированных систем.
- Центр "Барс-Сармат" был сформирован на оккупированной территории Запорожской области и имел несколько отрядов.
ГУР подорвало российских операторов БпЛА на ТОТ Херсонщины
Все трое захватчиков, включая старшего вражеской группы, которая представляла угрозу для Сил безопасности и обороны Украины и терроризировала гражданское население Херсонщины, отправились на концерт Иосифа Кобзона.
Так называемый центр "Барс-Сармат" сформировали в 2024 году на временно оккупированной территории Запорожской области. Он специализируется на испытании и боевом применении новых роботизированных и электронных систем, в частности, БПЛА, робототехнических комплексов, систем радиоэлектронной разведки и борьбы, а также средств управления и связи.
Так называемый командир указанного подразделения — эксруководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В структуру российского центра "Барс-Сармат" относятся несколько отрядов. Ликвидированная группа входила в группу "Барс-1", которая дислоцируется в оккупированном Геническом. Главарь "Барс-1" с позывным "Корсар" — на иллюстративном фото рядом с Рогозиным.
ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-