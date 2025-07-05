Путин пытается втянуть Лаос в войну против Украины

Главное управление разведки Украины предупреждает, что режим российского диктатора Владимира Путина делает все возможное, чтобы втянуть Лаос в агрессию против Украины. Что важно понимать, Лаос – это государство в Юго-Восточной Азии, граничащее на севере с Китаем, а на востоке с Вьетнамом.
Главные тезисы
- Лаос намерен отправить в Россию своих саперов для разминирования Курщины.
- Россия пытается легализовать наличие иностранного военного контингента на своей территории.
Что известно о новом плане Путина
Как удалось узнать ГУР, Кремль не может игнорировать колоссальные потери на фронте, а также постоянное истощение ресурсов для ведения войны.
Поэтому диктатор и его команда активно ищут возможности для продолжения террора против Украины.
Уже сейчас страна-агрессорка организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий Курской области РФ.
В настоящее время руководство страны согласилось отправить в Россию до 50 "военнослужащих-саперов" и содействовать разминированию Курщины.
Более того, стало известно, что Лаос оказывает безвозмездную помощь агрессору путем проведения реабилитационных мероприятий для раненых российских оккупантов.
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