Путин пытается втянуть Лаос в войну против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Путин пытается втянуть Лаос в войну против Украины

ГУР
Что известно о новом плане Путина
Читати українською

Главное управление разведки Украины предупреждает, что режим российского диктатора Владимира Путина делает все возможное, чтобы втянуть Лаос в агрессию против Украины. Что важно понимать, Лаос – это государство в Юго-Восточной Азии, граничащее на севере с Китаем, а на востоке с Вьетнамом.

Главные тезисы

  • Лаос намерен отправить в Россию своих саперов для разминирования Курщины.
  • Россия пытается легализовать наличие иностранного военного контингента на своей территории.

Что известно о новом плане Путина

Как удалось узнать ГУР, Кремль не может игнорировать колоссальные потери на фронте, а также постоянное истощение ресурсов для ведения войны.

Поэтому диктатор и его команда активно ищут возможности для продолжения террора против Украины.

Помимо массового привлечения наемников из стран Африки и Азии, а также подразделений КНДР, кремль прорабатывает возможность вовлечения в войну так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях. Очередная страна, которую Россия пытается втянуть в войну, — Лаос.

Уже сейчас страна-агрессорка организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий Курской области РФ.

В настоящее время руководство страны согласилось отправить в Россию до 50 "военнослужащих-саперов" и содействовать разминированию Курщины.

Более того, стало известно, что Лаос оказывает безвозмездную помощь агрессору путем проведения реабилитационных мероприятий для раненых российских оккупантов.

Россия, прикрываясь гуманитарной риторикой, пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории, фактически используя его для обеспечения боевых действий против Украины, — предупреждает ГУР.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Впервые в мире. 5 достижений ГУР попали в Книгу рекордов
ГУР
Впечатляющие достижения ГУР попали в Книгу рекордов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Дроноцид". ГУР отчиталось насчет операции по уничтожению российских операторов БпЛА
ГУР
"Дроноцид"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР ликвидировало трех российских операторов БпЛА на оккупированной Херсонщине
ГУР
авто

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?