"Удар у спину". Важливий спонсор зрадив Фонд відновлення України
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Удар у спину". Важливий спонсор зрадив Фонд відновлення України

Україна втратила ще одного інвестора
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними інсайдерів Bloomberg, найбільша американська інвесткомпанія BlackRock призупинила пошук інвесторів для Фонду відновлення України. Що важливо розуміти, це сталося після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

Головні тези:

  • Філіп Гільдебранд з BlackRock мав плани привернути значні інвестиції для українського фонду.
  • Однак ситуація різко змінилася, коли Трамп повернувся у Білий дім.

Україна втратила ще одного інвестора

Як вдалося дізнатися журналістам, BlackRock мала намір оголосити про створення фонду в Італії під час Конференції з відновлення України 10-11 липня.

Її планують відвідати італійська лідерка Джорджія Мелоні та президент України Володимир Зеленський.

У 2024 році віцеочільник BlackRock Філіп Гільдебранд повідомив, що Фонд відновлення України мав усі шанси отримати щонайменше 500 мільйонів доларів від організацій, що підтримуються урядами Німеччини, Італії та Польщі, банків розвитку та інших грантодавців.

Окрім того, він підтвердив, що були можливості залучити 2 мільярди доларів від приватних інвесторів.

Однак у січні BlackRock вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами через відсутність інтересу на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України, — пише Bloomberg.

Згідно з останніми даними, офіційний Париж наразі активно працює над пропозицією про фонд для заміни скасованої ініціативи BlackRock, однак поки складно сказати, наскільки ефективним буде новий план без підтримки Штатів.

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