Мелоні розкрила деталі переговорів з Трампом щодо України

Лідерка Італії Джорджа Мелоні офіційно підтвердила представникам ЗМІ, що обговорювала з президентом США Дональдом Трампом питання постачання американської зброї для України.

Мелоні намагалася домовитися з Трампом

Премʼєр-міністерка Італії звернула увагу на те, що офіційний Вашингтон нібито "не припиняв постачання зброї та підтримку України".

За її словами, наразі йдеться винятково про перегляд Штатами їхнього рішення щодо постачання окремих компонентів, зокрема протиповітряної оборони.

І це, безумовно, важливий факт, який значно відрізняється від повного відходу США, – наголосила Мелоні. Поширити

Вона також зазначила, що бачила новини про телефонні перемовини українського й американського лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Я сама сьогодні (4 липня – ред.) також розмовляла з президентом Дональдом Трампом, з яким обговорила це питання, питання яке ми щойно обговорювали, і сподіваюся на позитивні зрушення, скажімо так, у цьому питанні. Джорджа Мелоні Премʼєр-міністерка Італії

Як уже згадувалося раніше, 4 липня відбулась телефонна бесіда Дональда Трампа та Володимира Зеленського.