Мелоні розкрила деталі переговорів з Трампом щодо України
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Політика
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Мелоні розкрила деталі переговорів з Трампом щодо України

Мелоні
Джерело:  online.ua

Лідерка Італії Джорджа Мелоні офіційно підтвердила представникам ЗМІ, що обговорювала з президентом США Дональдом Трампом питання постачання американської зброї для України.

Головні тези:

  • Мелоні пояснила, про що вона говорила з Трампом.
  • Наразі вона розраховує на позитивні зрушення у цьому питанні.

Мелоні намагалася домовитися з Трампом

Премʼєр-міністерка Італії звернула увагу на те, що офіційний Вашингтон нібито "не припиняв постачання зброї та підтримку України".

За її словами, наразі йдеться винятково про перегляд Штатами їхнього рішення щодо постачання окремих компонентів, зокрема протиповітряної оборони.

І це, безумовно, важливий факт, який значно відрізняється від повного відходу США, – наголосила Мелоні.

Вона також зазначила, що бачила новини про телефонні перемовини українського й американського лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Я сама сьогодні (4 липня – ред.) також розмовляла з президентом Дональдом Трампом, з яким обговорила це питання, питання яке ми щойно обговорювали, і сподіваюся на позитивні зрушення, скажімо так, у цьому питанні.

Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні

Премʼєр-міністерка Італії

Як уже згадувалося раніше, 4 липня відбулась телефонна бесіда Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Згідно з даними ЗМІ, президент США заявив своєму колезі, що хоче допомогти Україні з протиповітряною обороною і перевірить, яку допомогу призупиняли.

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