Генсек НАТО екстрено звернувся до США задля порятунку України

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте плекає надію, що команда американського лідера Дональда Трампа врешті-решт відновлять призупинене постачання озброєння для України. На цьому тлі він закликав США ухвалити це рішення якомога швидше.
Головні тези:
- НАТО закликає США ухвалювати рішення, беручи до уваги небажання РФ завершувати війну.
- Трамп уже пообіцяв Зеленському розв'язати проблему з постачанням зброї.
Рютте вкотре заступився за Україну
Свою позицію генсек НАТО озвучив під час візиту до військового штабу Альянсу в бельгійському Монсі.
Рютте згоден з думкою, що Штати повинні гарантувати підтримання своїх запасів зброї на належному рівні, адже саме вони відіграють ключову роль в обороні блоку.
За його словами, НАТО не може ігнорувати той факт, що Росія не планує завершувати свою загарбницьку війну, попри усі намагання Трампа та його колег в Європі.
Що важливо розуміти, нещодавно Міноборони США офіційно підтвердило, що призупиняє передання артилерійських боєприпасів і засобів ППО України.
4 липня відбулися телефонні перемовини Володимира Зеленського та Дональда Трампа, під час яких останній пообіцяв розібратися з цією проблемою.
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