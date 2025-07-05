Генсек НАТО екстрено звернувся до США задля порятунку України

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте плекає надію, що команда американського лідера Дональда Трампа врешті-решт відновлять призупинене постачання озброєння для України. На цьому тлі він закликав США ухвалити це рішення якомога швидше.

Рютте вкотре заступився за Україну

Свою позицію генсек НАТО озвучив під час візиту до військового штабу Альянсу в бельгійському Монсі.

Рютте згоден з думкою, що Штати повинні гарантувати підтримання своїх запасів зброї на належному рівні, адже саме вони відіграють ключову роль в обороні блоку.

Водночас, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість (США — ред.), ми маємо також переконатися, що Україна може досягати прогресу. Марк Рютте Генсек НАТО

За його словами, НАТО не може ігнорувати той факт, що Росія не планує завершувати свою загарбницьку війну, попри усі намагання Трампа та його колег в Європі.

Союзники НАТО повинні бути впевнені, що Україна має все необхідне, щоб продовжувати боротьбу, — зауважив Рютте. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавно Міноборони США офіційно підтвердило, що призупиняє передання артилерійських боєприпасів і засобів ППО України.