Генсек НАТО экстренно обратился к США для спасения Украины

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте питает надежду, что команда американского лидера Дональда Трампа в конце концов возобновит приостановленные поставки вооружения для Украины. На этом фоне он призвал США принять это решение как можно скорее.
Главные тезисы
- НАТО призывает США принимать решения, принимая во внимание нежелание РФ завершать войну.
- Трамп уже пообещал Зеленскому решить проблему с поставками оружия.
Рютте снова вступился за Украину
Свою позицию генсек НАТО озвучил во время визита в военный штаб Североатлантического союза в бельгийском Монсе.
Рютте согласен с мнением, что Штаты должны гарантировать поддержание своих запасов оружия на должном уровне, ведь именно они играют ключевую роль в обороне блока.
По его словам, НАТО не может игнорировать тот факт, что Россия не планирует завершать свою захватническую войну, несмотря на все попытки Трампа и его коллег в Европе.
Что важно понимать, недавно Минобороны США официально подтвердило, что приостанавливает передачу артиллерийских боеприпасов и средств ПВО Украине.
4 июля прошли телефонные переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа, во время которых последний пообещал разобраться с этой проблемой.
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