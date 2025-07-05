Генсек НАТО экстренно обратился к США для спасения Украины

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте питает надежду, что команда американского лидера Дональда Трампа в конце концов возобновит приостановленные поставки вооружения для Украины. На этом фоне он призвал США принять это решение как можно скорее.

Рютте снова вступился за Украину

Свою позицию генсек НАТО озвучил во время визита в военный штаб Североатлантического союза в бельгийском Монсе.

Рютте согласен с мнением, что Штаты должны гарантировать поддержание своих запасов оружия на должном уровне, ведь именно они играют ключевую роль в обороне блока.

В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость (США — ред.), мы должны также убедиться, что Украина может достигать прогресса. Марк Рютте Генсек НАТО

По его словам, НАТО не может игнорировать тот факт, что Россия не планирует завершать свою захватническую войну, несмотря на все попытки Трампа и его коллег в Европе.

Союзники НАТО должны быть уверены, что у Украины есть все необходимое, чтобы продолжать борьбу, — отметил Рютте. Поделиться

Что важно понимать, недавно Минобороны США официально подтвердило, что приостанавливает передачу артиллерийских боеприпасов и средств ПВО Украине.