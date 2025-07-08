Силы обороны поразили 18 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны поразили 18 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 7 июля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начались 123 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • В течение 7 июля на фронте произошло 188 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 8 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1028610 (+1070) человек

  • танков — 10995 (+0) ед

  • боевых бронированных машин — 22967 (+4) ед

  • артиллерийских систем — 30034 (+41) ед

  • РСЗО — 1434 (+2) ед

  • средства ПВО — 1192 (+0) ед

  • самолетов — 421 (+0) ед

  • вертолетов — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 44230 (+172)

  • крылатые ракеты — 3439 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 54456 (+86)

  • специальная техника — 3927 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 112 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг использовал для атак 3373 дрона-камикадзе и совершил более пяти тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 141 — из реактивных систем залпового огня.

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