Силы обороны поразили 18 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 7 июля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начались 123 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- В течение 7 июля на фронте произошло 188 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 8 июля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1028610 (+1070) человек
танков — 10995 (+0) ед
боевых бронированных машин — 22967 (+4) ед
артиллерийских систем — 30034 (+41) ед
РСЗО — 1434 (+2) ед
средства ПВО — 1192 (+0) ед
самолетов — 421 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 44230 (+172)
крылатые ракеты — 3439 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 54456 (+86)
специальная техника — 3927 (+0)
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 112 управляемых авиационных бомб.
Более того, враг использовал для атак 3373 дрона-камикадзе и совершил более пяти тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 141 — из реактивных систем залпового огня.
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