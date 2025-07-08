Силы обороны поразили 18 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 7 июля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 8 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1028610 (+1070) человек

танков — 10995 (+0) ед

боевых бронированных машин — 22967 (+4) ед

артиллерийских систем — 30034 (+41) ед

РСЗО — 1434 (+2) ед

средства ПВО — 1192 (+0) ед

самолетов — 421 (+0) ед

вертолетов — 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 44230 (+172)

крылатые ракеты — 3439 (+0)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 54456 (+86)

специальная техника — 3927 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 112 управляемых авиационных бомб.