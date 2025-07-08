Пентагон начал поставки дополнительного оружия для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Пентагон начал поставки дополнительного оружия для Украины

Минобороны США
Пентагон уже выполняет приказ Трампа
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Министерство обороны США официально подтвердило, что уже стартовал процесс предоставления Силам обороны Украины дополнительного оружия, которое позволит защищаться от российского террора.

Главные тезисы

  • Глава Пентагона Пит Хегсет пока не комментировал решение американского лидера.
  • Что важно понимать, речь идет, прежде всего, об оборонительном вооружении.

Пентагон уже выполняет приказ Трампа

С заявлением по этому поводу выступил спикер американского оборонного ведомства Шон Парнелл.

По указанию президента Трампа, Министерство обороны посылает дополнительное оборонное оружие в Украину, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением продолжительного мира и остановкой убийств, — подчеркнул он.

Стоит отметить, что сам глава Пентагона Пит Хегсет, который, к слову, накануне заблокировал поставки некоторых видов вооружения в Украину, это решение американского лидера пока не комментировал.

Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме 7 июля объявил свой новый план помощи Киеву:

Мы пришлем еще больше оружия. Мы вынуждены это сделать. Они должны иметь возможность защитить себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Мы будем вынуждены присылать больше оружия. Это преимущественно оборонительное оружие, но удары действительно очень жесткие. В этой бойне гибнет слишком много людей.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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