Пентагон начал поставки дополнительного оружия для Украины

Министерство обороны США официально подтвердило, что уже стартовал процесс предоставления Силам обороны Украины дополнительного оружия, которое позволит защищаться от российского террора.

Пентагон уже выполняет приказ Трампа

С заявлением по этому поводу выступил спикер американского оборонного ведомства Шон Парнелл.

По указанию президента Трампа, Министерство обороны посылает дополнительное оборонное оружие в Украину, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением продолжительного мира и остановкой убийств, — подчеркнул он. Поделиться

Стоит отметить, что сам глава Пентагона Пит Хегсет, который, к слову, накануне заблокировал поставки некоторых видов вооружения в Украину, это решение американского лидера пока не комментировал.

Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме 7 июля объявил свой новый план помощи Киеву: