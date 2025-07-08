Пентагон начал поставки дополнительного оружия для Украины

Министерство обороны США официально подтвердило, что уже стартовал процесс предоставления Силам обороны Украины дополнительного оружия, которое позволит защищаться от российского террора.
Главные тезисы
- Глава Пентагона Пит Хегсет пока не комментировал решение американского лидера.
- Что важно понимать, речь идет, прежде всего, об оборонительном вооружении.
Пентагон уже выполняет приказ Трампа
С заявлением по этому поводу выступил спикер американского оборонного ведомства Шон Парнелл.
Стоит отметить, что сам глава Пентагона Пит Хегсет, который, к слову, накануне заблокировал поставки некоторых видов вооружения в Украину, это решение американского лидера пока не комментировал.
Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме 7 июля объявил свой новый план помощи Киеву:
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-