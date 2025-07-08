Пентагон розпочав постачання додаткової зброї для України
Категорія
Україна
Дата публікації

Пентагон розпочав постачання додаткової зброї для України

Міноборони США
Пентагон уже виконує наказ Трампа

Міністерство оборони США офіційно підтвердило, що вже стартував процес надання Силам оборони України додаткової зброї, яка дасть можливість захищатися від російського терору.

Головні тези:

  • Глава Пентагона Піт Гегсет поки не коментував рішення американського лідера.
  • Що важливо розуміти, йдеться насамперед про оборонне озброєння.

Пентагон уже виконує наказ Трампа

З заявою з цього приводу виступив речник американського оборонного відомства Шон Парнелл.

За вказівкою президента Трампа, Міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю в Україну, щоб українці могли захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру і зупинкою вбивств, — наголосив він.

Варто зазначити, що сам глава Пентагона Піт Гегсет, який, до слова, напередодні заблокував постачання деяких видів озброєння до України, це рішення американського лідера поки не коментував.

Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі 7 липня оголосив свій новий план щодо допомоги Києву:

Ми надішлемо ще більше зброї. Ми змушені це зробити. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Ми будемо змушені надсилати більше зброї. Це переважно оборонна зброя, але удари справді дуже жорсткі. У тій бійні гине надто багато людей.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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