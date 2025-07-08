Пентагон розпочав постачання додаткової зброї для України

Міністерство оборони США офіційно підтвердило, що вже стартував процес надання Силам оборони України додаткової зброї, яка дасть можливість захищатися від російського терору.

Пентагон уже виконує наказ Трампа

З заявою з цього приводу виступив речник американського оборонного відомства Шон Парнелл.

За вказівкою президента Трампа, Міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю в Україну, щоб українці могли захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру і зупинкою вбивств, — наголосив він. Поширити

Варто зазначити, що сам глава Пентагона Піт Гегсет, який, до слова, напередодні заблокував постачання деяких видів озброєння до України, це рішення американського лідера поки не коментував.

Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі 7 липня оголосив свій новий план щодо допомоги Києву: