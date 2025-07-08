Повітряний бій Росії проти України — які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряний бій Росії проти України — які наслідки

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - що відомо
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Протягом ночі 8 липня російські загарбники знову атакували мирні українські міста та села. Цього разу не лише дронами, але й ракетами. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 34 ворожі цілі.

Головні тези:

  • Російські дрони та ракети збивали на півночі та півдні країни.
  • Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 5 локаціях.

Нова атака РФ на Україну — що відомо

У ніч на 8 липня (із 00.30 8 липня) противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл. та 54-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел — рф., Гвардійське — ТОТ Криму.

Станом на ранок сили ППО встигли успішно знешкодити 34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни.

Окрім того, наголошується, що 26 — збито вогневими засобами ураження, 8 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Повітряні сили ЗСУ додають, що відбулося влучання ударних БпЛА противника у 5 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

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