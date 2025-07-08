Повітряний бій Росії проти України — які наслідки

Протягом ночі 8 липня російські загарбники знову атакували мирні українські міста та села. Цього разу не лише дронами, але й ракетами. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 34 ворожі цілі.
Головні тези:
- Російські дрони та ракети збивали на півночі та півдні країни.
- Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 5 локаціях.
Нова атака РФ на Україну — що відомо
Станом на ранок сили ППО встигли успішно знешкодити 34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни.
Окрім того, наголошується, що 26 — збито вогневими засобами ураження, 8 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.
Повітряні сили ЗСУ додають, що відбулося влучання ударних БпЛА противника у 5 локаціях.
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